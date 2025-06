Confira os valores dos ingressos da Oktoberfest Blumenau 2025

A Prefeitura de Blumenau anunciou nesta segunda-feira, 16, os valores dos ingressos da 40ª Oktoberfest Blumenau. As informações sobre o início das vendas serão divulgadas em breve.

Nesta edição, os preços terão reajuste conforme a inflação, seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os valores variam conforme o dia da semana:

– às quartas, quintas e domingos (exceto vésperas de feriado), os ingressos custarão R$ 24 a inteira e R$ 12 a meia-entrada;

– às sextas-feiras e vésperas de feriado, o valor será de R$ 56 a inteira e R$ 28 a meia;

– aos sábados, o ingresso custará R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia.

Para o diretor-geral do Parque Vila Germânica, Guilherme Guenther, mesmo com o reajuste, os ingressos continuam com preços acessíveis, especialmente quando comparados a eventos do mesmo porte pelo Brasil.

“Ampliamos os dias com entrada gratuita e mantivemos uma política ampla de meia-entrada, medidas pensadas para valorizar e garantir a participação do público da região, que é parte essencial da festa”, afirma.

Dias gratuitos

Neste ano, além das tradicionais segundas e terças-feiras gratuitas, assim como o primeiro e o último dia de festa, o público também poderá aproveitar mais um dia de entrada gratuita: a primeira quinta-feira do evento, dia 9 de outubro.

A meia-entrada é garantida para quem estiver vestindo traje típico, além de menores de 18 anos, estudantes, jovens de baixa renda, professores, pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais e doadores de sangue.

