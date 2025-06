Confira os valores e a programação do 3º Arraiá Solidário de Brusque; entrada será gratuita

A terceira edição do Arraiá Solidário de Brusque começa nesta sexta-feira, 13, com uma programação recheada de atrações culturais, musicais, brincadeiras e comidas típicas. A festa será realizada no pavilhão da Fenarreco e tem entrada e estacionamento gratuitos. Quem desejar pode colaborar com a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

A abertura dos portões está marcada para às 18h. Às 20h, acontece a solenidade oficial de abertura, em seguida, às 20h30, haverá apresentação cultural do tradicional Boi de Mamão, conduzido pelos seminaristas de Azambuja. A partir das 21h, o Trio Forró Brasil sobe ao palco para animar o público.

No sábado, 14, a festa começa mais cedo. Os portões abrem às 10h, e a partir das 12h30 haverá a apresentação do Coral Vivaz. Durante a tarde, as atividades serão voltadas ao público infantil, com recreação e brincadeiras típicas. Às 17h, a banda Quarteto Lunar se apresenta e, às 19h15, sobe ao palco a quadrilha Carcará do Sertão.

Às 20h, será acesa a fogueira gigante, com mais de 20 metros de altura. No mesmo momento, haverá um show de fogos sem estampidos, garantindo um espetáculo visual acessível a todos. Encerrando a noite, o Trio Arrumadinho se apresenta às 21h.

O encerramento da programação será no domingo, 15. Os portões abrem novamente às 10h, e o Grupo Gaiteraço se apresenta ao meio-dia. Às 14h30, o público poderá acompanhar a apresentação da Quadrilha Blumenau: Tradição Junina. O Arraiá termina com o show do Quarteto Lunar, às 16h.

Além das atrações culturais, o evento contará com uma feira de produtos da agricultura familiar, artesanato e microempreendedores locais, dentro do pavilhão.

Já a praça de alimentação será composta exclusivamente por entidades de Brusque, que ficarão responsáveis por preparar e vender os quitutes típicos, com toda a renda revertida para seus projetos sociais.

Valores

A Apae de Brusque oferece churrasco (filé duplo) por R$ 65, e espetinhos de carne, frango e coração por R$ 20. A Escola Charlotte venderá cachorro-quente com duas linguicinhas por R$ 8. A entidade Anjos do Peito prepara mini pizzas por R$ 10 a unidade, ou combo com três por R$ 25. A SEMA servirá pastel por R$ 8.

O Projeto Transcender oferece pinhão por R$ 8 (uma porção) ou R$ 15 (duas porções). Já a ONG VIDAA terá quentão e crentão a R$ 10 (180 ml). A Rede Feminina comanda a “Roda da Fortuna”, com rodadas a R$ 2,50 e R$ 5.

As entidades Chico Xavier e ONG Mãos do Bem comercializam diversos doces: cocada e queijadinha por R$ 10, cuca por R$ 8, bolo por R$ 7, brigadeiro por R$ 3,50, pão de mel por R$ 10, e café por R$ 5. Também são responsáveis por brincadeiras como trenzinho (R$ 15), boca do palhaço (R$ 8), escadinha (R$ 8) e estalinho (R$ 3).

O ICAD venderá cachorrão por R$ 10. O Futsal Barateiro servirá crepes por R$ 20 e churros com preços entre R$ 11 e R$ 25. Já os escoteiros terão no cardápio milho (R$ 10), pipoca (R$ 10), canjica (R$ 15), batata frita (R$ 20) e pamonha (R$ 15).

Para beber, o público poderá escolher entre chopp pilsen (R$ 13), chopp especial (R$ 15), refrigerante (R$ 8) e água (R$ 5).

