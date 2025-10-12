Confira os vencedores da segunda edição do Brusque Open de Tênis

A segunda edição do Brusque Open apresentado por EQI Investimentos encerrou neste domingo, 12, com as finais na Sociedade Esportiva Bandeirante. Ao longo do fim de semana, cerca de 250 jogos foram realizados no Bandeirante, Clube Esportivo Guarani e Escola Guga.

Além das partidas, o evento, que contou com patrocínio do jornal O Município, teve a presença do ex-tenista André Sá, que foi top 60 do mundo do ranking de simples e top 20 de duplas, de Walter Preidikiman, o Gringo, que foi treinador de alguns tenistas top 100, e também do técnico brusquense Marcus Vinicius Barbosa, o Bocão. Eles realizaram uma clínica com jogadores na sexta-feira, 10.

Na quinta-feira, 9, foi realizado o coquetel de abertura do torneio, com um talk show de André Sá. Ele contou um pouco de sua grande trajetória no esporte, relembrando o início até o ápice de sua carreira, com as quartas de final de Wimbledon.

Artur Klann, diretor-geral e organizador do evento, comemorou o sucesso do evento e a valorização do tênis na cidade. O torneio foi aberto ao público, mas a participação na competição é exclusiva para jogadores da região.

“A gente encerra quatro dias de evento e acho que alcançamos o objetivo do evento, que é reunir todo mundo pelo mesmo objetivo, de promover e fortalecer o tênis da cidade. Juntamos os clubes e a escola e entregamos um evento totalmente diferente. Me arrisco a dizer que dificilmente encontramos o mesmo que oferecemos aqui em algum outro lugar do país, com a presença de André Sá, Gringo e Bocão, alimentação, toda a parte dos patrocinadores, brindes, além dos jogos”.

Jogadores entre os 4 e 82 anos participaram da competição, divididos em 20 categorias competitivas. A terceira edição já está confirmada.

“A terceira edição já está confirmada e está sendo planejada. A data será definida após o anúncio dos calendários da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Catarinense de Tênis (FCT). Já estamos com ideias e vamos trazer outras novidades para tentar bater o recorde de inscritos mais uma vez”, destaca. Em relação à primeira edição, o número de participantes de 2025 aumentou quase 25%.

Além do jornal O Município, o Brusque Open apresentado por EQI Investimentos tem patrocínio de FG Empreendimentos, Raffcom, Fazzenda Park Resort, MSport, MKM, Verdi, HC Imagem, Macom Veículos, BKR Park Mall, Guabifios, Clínica Alberto Fedeli, Fibra Fisio, Cervejaria Brusque e AKSports.

Confira os campeões

Categorias infantis

– Vermelha kids:

Campeão: Nicolas Cervi

Vice: Maria Eduarda Maffezzolli

– Laranja A kids:

Campeão: Pedro Goedert

Vice: Felipe Becker

– Laranja B kids:

Campeão: Valentin Suavi

Vice: José Heil Neto

– Verde A kids:

Campeão: Vicente Suavi

Vice: Noah Vechi

– Verde B kids:

Campeão: Neto Maffezzolli

Vice: Davi Basegio

– Amarela juvenil:

Campeão: Luis Baumgartner

Vice: Vitor Dantas

Categorias por classes

– 1ª Classe masculina:

Campeão: Jonathas Petermann

Vice: Gabriel Schmitz

– 2ª Classe feminina:

Campeã: Isabelle Vechi

Vice: Patricia Rosa

– 2ª Classe masculina até 34 anos:

Campeão: João Caetano

Vice: Rodrigo Holz

– 2ª Classe masculina acima de 35 anos:

Campeão: Renan Elias

Vice: Gabriel Holz

– 3ª Classe feminina:

Campeã: Lielli Pollheim

Vice: Geisa Helene

– 3ª Classe masculina:

Campeão: Renan Dalago

Vice: Amilton Severino

– 4ª Classe feminina:

Campeã: Ivana Moresco

Vice: Marcella Fedeli

– 4ª Classe masculina até 34 anos:

Campeão: Antônio Fischer

Vice: Antônio Melo

– 4ª Classe masculina acima de 35 anos:

Campeão: Felipe Matheus

Vice: Lucio Pereira

– 5ª Classe masculina até 34 anos:

Campeão: Gean Pinotti

Vice: Nilson Neto

– 5ª Classe masculina acima de 35 anos:

Campeão: Fernando Keunecke

Vice: Giuliano Barni

– Iniciante feminina:

Campeã: Isabela Bittencourt

Vice: Ana Witkowsky

– Iniciante masculina até 34 anos:

Campeão: Hugo Maestri

Vice: Henrique Vhoss

– Iniciante masculina acima de 35 anos:

Campeão: Tiago Rainert

Vice: Diogo Visconti

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

