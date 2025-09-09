Confira preços das comidas e bebidas da 38ª Fenarreco, em Brusque
Festa acontecerá entre os dias 9 e 19 de outubro
Durante o lançamento da 38ª Fenarreco, na noite de segunda-feira, 8, foram divulgados os preços das comidas e bebidas da festa. O evento será realizado de 9 a 19 de outubro, no pavilhão da Fenarreco, com entrada gratuita.
Durante 11 dias de festa, os fenafesteiros vão se divertir ao som do melhor da música germânica, com mais de 30 bandas. Grupos folclóricos e brincadeiras. A Fenarreco Mirim está marcada para o dia 13 de outubro e da Melhor Idade para o dia 14.
A gastronomia típica é o ponto alto da festa. O buffet custará R$ 85 por pessoa, assim como o prato de marreco recheado. O eisbein (joelho de porco) custará R$ 77. Já o marreco crispy, salsichas especiais, petisco alemão, por R$ 72.
As cervejarias deste ano são da Associação Vale dos Teares, Zehn Bier, Cervejaria Brusque, Cervejaria Cequattro, Kiezen Ruw, Lodz Cervejaria Premium e Agnus Cervejaria.
O chopp pilsen tradicional custará R$ 16 já os especiais, como vinho, ipa, weiss e outros estilos, R$ 18.
Os restaurantes da praça de alimentação apresentarão um prato estrela, que são pratos tradicionalmente consumidos em Brusque, como batata recheada, cuca, cachorro quente e churrasco de igreja, entre outros. São 14 estabelecimentos, com uma vasta variedade de opções para o festeiro matar a fome, com diferentes valores.
A programação completa, cardápio, valores e novidades estão disponíveis no site www.fenarreco.com.br e na página do Instagram @fenarreco.
Restaurante oficial – Schmitt Buffet e Eventos
Buffet típico – R$ 85
Criança (5 a 10 anos) – R$ 54
Pratos típicos:
Marreco Recheado:
1/2 marreco assado, repolho roxo, chucrute, purê de batata, spatzle, recheio de marreco, mostardas amarela e escura, raiz forte.
R$ 85
Eisbein:
Joelho de porco, chucrute, salsicha vermelha, purê de batata, spatzle, mostardas amarela e escura. R$ 77
Porção de marreco crispy:
Tiras empanadas de peito de marreco, molho barbecue e molho de ervas. R$ 77
Salsichas especiais:
Salsicha vermelha, salsicha branca, chucrute, purê de batata, mostardas amarela e escura. R$ 72
Petisco alemão:
Marreco, pernil tenderizado, salsicha branca e vermelha, pão, mostarda amarela e escura. R$ 72
Sobremesas:
Torta alemã / strudel de maçã: R$ 21,50
Zehn Bier
Pilsen – R$ 16
Pilsen extra – R$ 18
Ipa – R$ 18
Vinho – R$ 18
Fruit beer maracujá com álcool – R$ 16
Fruit beer maracujá sem álcool – R$ 16
Porter – R$18
Porter coco queimado – R$ 18
Red ale – R$18
Apa – R$ 18
Weizen – R$ 18
Witbier – R$ 18
Low carb – R$ 18
Lodz cervejaria premium
Pilsen – R$ 16
Session ipa – R$ 18
Chopp de vinho – R$ 18
Stout – R$ 18
Bock – R$ 18
Double hazy ipa – R$ 18
Agnus Cervejaria Ltda
Pilsen – R$ 16
American lager tangerina – R$ 18
Fruit beer frutas vermelhas – R$ 18
Ipa – R$ 18
Cacau ipa – R$ 18
Chopp de vinho – R$ 18
Stout – R$ 18
Munich dunkel – R$ 18
Cervejaria Cequattro
Pilsen – R$ 16
Chopp vinho tinto – R$ 18
Chopp vinho branco – R$ 18
Hop lager – R$ 18
Ipa – R$ 18
Malzbier – R$ 18
Fruit Beer frutas vermelhas – R$ 18
Fruit Beer maracujá – R$ 18
Weissbier – R$ 18
Kiezen Ruw
Chopp pilsen – R$ 16
Chopp ipa – R$ 18
Chopp apa – R$ 18
Chopp stout – R$ 18
Chopp sem álcool – R$ 18
Chopp session ipa – R$ 18
Chopp bock – R$ 18
Chopp vienna – R$ 18
Chopp red ale – R$ 18
Chopp blond ale – R$ 18
Chopp de vinho – R$ 18
Chopp witbier – R$ 18
Chopp juicy ipar – R$ 18
Chopp malzbier – R$ 18
Cervejaria Brusque
Pilsen – R$ 16
Hop Lager Zero (sem álcool e sem glúten) – R$ 16
Hop Lager – R$ 18
Ipa – R$ 18
Chope de Vinho Branco – R$ 18
Chope de Vinho Tinto – R$ 18
Doppelbock – R$ 18
Stout – R$ 18
Märzen (Amber Lager) – R$ 18
Weisenbock – R$ 18
Weiss – R$ 18
Vienna – R$ 18
