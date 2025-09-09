Confira preços das comidas e bebidas da 38ª Fenarreco, em Brusque

Durante o lançamento da 38ª Fenarreco, na noite de segunda-feira, 8, foram divulgados os preços das comidas e bebidas da festa. O evento será realizado de 9 a 19 de outubro, no pavilhão da Fenarreco, com entrada gratuita.

Durante 11 dias de festa, os fenafesteiros vão se divertir ao som do melhor da música germânica, com mais de 30 bandas. Grupos folclóricos e brincadeiras. A Fenarreco Mirim está marcada para o dia 13 de outubro e da Melhor Idade para o dia 14.

A gastronomia típica é o ponto alto da festa. O buffet custará R$ 85 por pessoa, assim como o prato de marreco recheado. O eisbein (joelho de porco) custará R$ 77. Já o marreco crispy, salsichas especiais, petisco alemão, por R$ 72.

As cervejarias deste ano são da Associação Vale dos Teares, Zehn Bier, Cervejaria Brusque, Cervejaria Cequattro, Kiezen Ruw, Lodz Cervejaria Premium e Agnus Cervejaria.

O chopp pilsen tradicional custará R$ 16 já os especiais, como vinho, ipa, weiss e outros estilos, R$ 18.

Os restaurantes da praça de alimentação apresentarão um prato estrela, que são pratos tradicionalmente consumidos em Brusque, como batata recheada, cuca, cachorro quente e churrasco de igreja, entre outros. São 14 estabelecimentos, com uma vasta variedade de opções para o festeiro matar a fome, com diferentes valores.

A programação completa, cardápio, valores e novidades estão disponíveis no site www.fenarreco.com.br e na página do Instagram @fenarreco.

Confira o cardápio:

Restaurante oficial – Schmitt Buffet e Eventos

Buffet típico – R$ 85

Criança (5 a 10 anos) – R$ 54

Pratos típicos:

Marreco Recheado:

1/2 marreco assado, repolho roxo, chucrute, purê de batata, spatzle, recheio de marreco, mostardas amarela e escura, raiz forte.

R$ 85

Eisbein:

Joelho de porco, chucrute, salsicha vermelha, purê de batata, spatzle, mostardas amarela e escura. R$ 77

Porção de marreco crispy:

Tiras empanadas de peito de marreco, molho barbecue e molho de ervas. R$ 77

Salsichas especiais:

Salsicha vermelha, salsicha branca, chucrute, purê de batata, mostardas amarela e escura. R$ 72

Petisco alemão:

Marreco, pernil tenderizado, salsicha branca e vermelha, pão, mostarda amarela e escura. R$ 72

Sobremesas:

Torta alemã / strudel de maçã: R$ 21,50

Confira as cervejarias:

Zehn Bier

Pilsen – R$ 16

Pilsen extra – R$ 18

Ipa – R$ 18

Vinho – R$ 18

Fruit beer maracujá com álcool – R$ 16

Fruit beer maracujá sem álcool – R$ 16

Porter – R$18

Porter coco queimado – R$ 18

Red ale – R$18

Apa – R$ 18

Weizen – R$ 18

Witbier – R$ 18

Low carb – R$ 18

Lodz cervejaria premium

Pilsen – R$ 16

Session ipa – R$ 18

Chopp de vinho – R$ 18

Stout – R$ 18

Bock – R$ 18

Double hazy ipa – R$ 18

Agnus Cervejaria Ltda

Pilsen – R$ 16

American lager tangerina – R$ 18

Fruit beer frutas vermelhas – R$ 18

Ipa – R$ 18

Cacau ipa – R$ 18

Chopp de vinho – R$ 18

Stout – R$ 18

Munich dunkel – R$ 18

Cervejaria Cequattro

Pilsen – R$ 16

Chopp vinho tinto – R$ 18

Chopp vinho branco – R$ 18

Hop lager – R$ 18

Ipa – R$ 18

Malzbier – R$ 18

Fruit Beer frutas vermelhas – R$ 18

Fruit Beer maracujá – R$ 18

Weissbier – R$ 18

Kiezen Ruw

Chopp pilsen – R$ 16

Chopp ipa – R$ 18

Chopp apa – R$ 18

Chopp stout – R$ 18

Chopp sem álcool – R$ 18

Chopp session ipa – R$ 18

Chopp bock – R$ 18

Chopp vienna – R$ 18

Chopp red ale – R$ 18

Chopp blond ale – R$ 18

Chopp de vinho – R$ 18

Chopp witbier – R$ 18

Chopp juicy ipar – R$ 18

Chopp malzbier – R$ 18

Cervejaria Brusque

Pilsen – R$ 16

Hop Lager Zero (sem álcool e sem glúten) – R$ 16

Hop Lager – R$ 18

Ipa – R$ 18

Chope de Vinho Branco – R$ 18

Chope de Vinho Tinto – R$ 18

Doppelbock – R$ 18

Stout – R$ 18

Märzen (Amber Lager) – R$ 18

Weisenbock – R$ 18

Weiss – R$ 18

Vienna – R$ 18

