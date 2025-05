Confira programação das festas de maio das igrejas de Brusque e região

Começa nesta sexta-feira, 9, as tradicionais festas do mês de maio em Brusque. Diversas igrejas de Brusque e região preparam uma vasta programação de missas e encontros durante a semana.

No bairro Santa Terezinha, a paróquia Santa Teresinha começa suas atividades na terça-feira, 13, com a celebração do Dia de Nossa Senhora de Fátima.

Às 19h, ocorre o Terço Meditado e em seguida, às 19h30, a Missa Solene. Todas as noites haverá venda de cachorro-quente. Confira abaixo os demais dias da programação das paróquias de Brusque e região:

Dia 14/05 – Missa às 19h;

Dia 15/05 – Missa às 19h30;

Dia 16/05 – Adoração ao Santíssimo às 19h e às 19h30 missa. Será realizado o tradicional bingo (cartelas antecipadas);

Dia 17/05 – Procissão Luminosa da Gruta até a igreja 18h30. E as 19h santa missa solene. Haverá churrasco, cachorro-quente, pastel, roda da fortuna e show com a dupla Léo e Fabiano;

Dia 18/05 – Santa Missa com a presença dos festeiros às 10h, almoço festivo, churrasco, cachorro-quente, roda da fortuna e música ao vivo.

Igreja Luterana – Paróquia Bom Pastor

Sábado, 17

18h: Churrasco de filé duplo, cachorro-quente, roda da fortuna e venda de bolos;

20h: Música ao vivo com a banda Blackout.

Domingo, 18

9h: Culto com festeiros e pregação com pastor sinodal Alan Schulz;

11h: Churrasco de filé duplo, cachorro-quente, bolos, roda da fortuna, prato quente;

11h30: Música ao vivo com a orquestra do colégio Cônsul;

13h30: Música ao vivo com Trio Fazzenda.

Todos os eventos acontecem no Centro Evangélico.

Paróquia São José – Botuverá

Sexta-feira, 30

8h: Venda de pastel, cachorro-quente, cuca, orelha de gato e pão;

12h e 18h: Churrasco e frango assado (somente por encomenda);

18h: Adoração e Missa;

19h: Bingo valendo dinheiro Polenta com galinha e dobradinha (buffet livre – venda antecipada).

Sábado, 31

8h: Venda de pastel, cachorro-quente, cuca, orelha de gato e pão;

12h: Churrasco e frango assado;

18h: Santa Missa Após a missa: Festejos com bar, cozinha e roda da fortuna;

21h30: Apresentação Amigos da Música (banda local);

22h30: Baile com Edson & Geison e Banda.

Domingo, 1 de junho

10h: Santa Missa com os festeiros. Após a missa será realizado almoço típico, churrasco, frango assado e roda da fortuna

15h: Sorteio da rifa paróquia.

Todas as celebrações ocorrem no salão da Igreja Matriz.

Paróquia Santa Catarina – bairro Dom Joaquim

18/05: Festa de Santa Rita de Cassia, no Cedro Alto – missa inicia às 9h e logo após haverá serviço de bar e cozinha;

24/05: Festa do Galeto na Comunidade Cristalina – missa inicia às 18h e logo após haverá serviço de bar e cozinha.

Igreja São Judas Tadeu – bairro Águas Claras

Sábado, 10

19h: Realização da Santa Missa. A Comunidade São Francisco de Assis, na Ponta Russa, promove também o Jantar Dançante pelo Dia das Mães, com animação da dupla Ricardo e Diogo.

O preço do ingresso individual para o jantar dançante é R$ 50 e dá direito ao jantar e ao baile. Conforme a paróquia, a promoção é uma homenagem a todas as mães e é aberto ao público, porém, menores de idade não podem participar.

Paróquia São Luís Gonzaga

Sexta-Feira, 9

19h: Santa Missa. Os noveneiros serão as comunidades da Paróquia. Após a Santa Missa haverá roda da fortuna, pescaria, cachorro-quente, brigadeiros, bolo, bebidas e a saborosa polenta com galinha, podendo comer no local ou retirar a sua marmita e levar para casa. Neste dia terá também a apresentação da dupla Ribeiro e Ricardo.

Sábado, 10

17h30: Santa missa com a presença dos festeiros. Após a Santa Missa terá churrasco para comer no local ou levar para casa. Será realizada também a venda de brigadeiros, bebidas, bolo, cachorro-quente, pescaria e roda da fortuna. Além da apresentação da dupla Ribeiro e Ricardo

Terça-feira, 13

17h: Início das vendas de cachorro-quente e bebidas;

19h: Missa em Honra a Nossa Senhora de Fátima e celebração de 1 ano de dedicação da igreja.

