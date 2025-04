Confira programação das igrejas de Brusque e região para a Semana Santa

Após o Domingo de Ramos, realizado no último fim de semana, iniciam as celebrações da Semana Santa. Desta forma, diversas igrejas de Brusque e região organizaram uma vasta programação de atividades em suas paróquias. As ações ocorrem até este domingo, 20, data em que é celebrada a Páscoa.

O jornal O Município entrou em contato com diversas paróquias da região e separou a programação a partir desta quinta-feira, 17. Confira abaixo os horários e datas das atividades em cada comunidade durante a Semana Santa.

Igreja Matriz

Quinta-feira Santa, 17

19h – Missa da Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa, 18

15h – Celebração da Paixão do Senhor (os fiéis são convidados a trazer uma cruz)

Sábado Santo, 19

19h – Missa da Vigília Pascal (trazer velas)

Domingo de Páscoa, 20

6h30 – Anúncio da ressurreição e início da missa em frente a gruta na escadaria da Matriz

9h, 17h e 19h – Missas na Igreja Matriz

Outras comunidades

Quinta-feira Santa, 17

19h – Missa nas Comunidades Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche); Santa Rita (Santa Rita) e São Francisco (Cerâmica Reis);

19h30 – Missa nas Comunidades Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada); Cristo Rei (São Luiz); Nossa Senhora Aparecida (Steffen); Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); Santo Antônio (Volta Grande) e Sagrado Coração de Jesus (Guarani);

20h30 – Missa na Comunidade São João Batista (Bateas).

Sexta-feira Santa, 18

15h – Celebração da Paixão nas Comunidades Cristo Rei (São Luiz); Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche); Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); Sagrado Coração de Jesus (Guarani); Santa Rita (Santa Rita); Santo Antônio (Volta Grande); São João Batista (Bateas); Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada) e Nossa Senhora Aparecida (Steffen);

16h30 – Celebração da Paixão na Comunidade São Francisco (Cerâmica Reis).

Sábado, 19

18h – Vigília Pascal nas Comunidades Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche); Santa Rita (Santa Rita) e São João Batista (Bateas);

19h – Vigília Pascal nas Comunidades Sagrado Coração de Jesus (Guarani); Santo Antônio (Volta Grande); Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); Nossa Senhora Aparecida (Steffen); Cristo Rei (São Luiz) e Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada);

20h – Vigília Pascal na Comunidade São Francisco (Cerâmica Reis).

Domingo de Páscoa, 20

6h – Missa nas Comunidades Sagrado Coração de Jesus (Guarani); Santa Rita (Santa Rita) e Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada);

7h30 – Missa na Comunidade São João Batista (Bateas);

8h – Missa nas Comunidades Cristo Rei (São Luiz) e Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro);

8h – Missa nas Comunidades Cristo Rei (São Luiz) e Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); 9h – Missa nas Comunidades Nossa Senhora Aparecida (Steffen); Santo Antônio (Volta Grande); São Francisco (Cerâmica Reis); Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche) e São José Operário (Primeiro de Maio).

Paróquia Santa Teresinha

Quinta-feira, 17

19h30 – Missa de lava pés.

Sexta-feira, 18

15h – Celebração da paixão do senhor;

18h – Caminhada penitencial – via sacra (do colégio Santa Teresinha até a Matriz Santa Terezinha);

19h – Teatro da paixão ( no salão da paroquia, ao lado da igreja).

Sábado, 19

19h – missa da vigília Pascal.

Domingo, 20

7h- missa da Páscoa;

19h – missa da Páscoa.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Guabiruba

Quinta-feira, 17

19h30 – Missa da Ceia do Senhor, Lava-Pés e Vigília na comunidade São Cristóvão;

21h às 21h30 – Apostolado da Oração, Ministros da Eucaristia, Coroinhas, Mães que Oram pelos filhos e Oficina de Vida e Oração;

21h30 às 22h – Pessoa Idosa, Assistência Social, Mãe Peregrina, CPC’s e Terço dos Homens;

22h às 22h30 – CPP, SAV, Leigos Dehonianos e Grupos Bíblicos em Família;

22h30 às 23h – IVC, Pastoral da Educação, Catequese do Batismo, Catequese do Matrimônio e Cristão Evangelizar;

23h às 23h30 – Pascom, Liturgia, Cantos, Cursilho e Pastoral Juvenil;

23h30 às 00h – Abraço de Pai, Acampamento, RCC, Éfeta e Emaús.

Sexta-feira, 18

06h às 07h – Apostolado da oração, Ministros da Eucaristia, Assistência Social, Oficina de Vida e Oração, Mãe Peregrina e comunidades Nossa Senhora Aparecida e Imaculada Conceição;

07h às 08h: Pessoa Idosa, Catequese do Batismo, Catequeses do Matrimônio, Terço dos Homens, SAV, Leigos Dehonianos, comunidades Sagrado Coração de Jesus e São Vendelino;

08h às 09h – Coroinhas, Pascom, Liturgia e Cantos, Cursilho Abraço de Pai, Mães que Oram Pelos Filhos e comunidade São Cristóvão;

09h às 10h – CPC’s, CPP, Grupos Bíblicos em Família, IVC, Éfeta, Pastoral da Educação e Comunidade São Pedro;

10 às 11h – Acampamento, RCC, Emaús, Pastoral Juvenil, Cristão Evangelizar e comunidade Matriz.

Das 8h30 às 11h30 acontecem confissões na Igreja Matriz

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, nas comunidades Matriz, São Pedro, São Cristóvão, Nossa Senhora Aparecida, São Vendelino, Imaculada Conceição e Sagrado Coração de Jesus;

19h – Procissão do Senhor Morto, saída na Igreja Matriz (a igreja recomenda que sejam levadas velas).

Sábado, 19

18h – Missa nas comunidades Matriz, São Pedro, São Cristóvão, Nossa Senhora Aparecida e São Vendelino.

Domingo, 20

6h – Missa na Matriz e São Cristóvão;

7h – Missa na comunidade São Pedro;

8h – Missa nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Imaculada Conceição e Sagrado Coração de Jesus.

9h – São Vendelino.

Paróquia de Azambuja

Quinta-feira, 17

09h – Missa do Crisma na Catedral de Florianópolis;

19h – Missa da Ceia do Senhor nas comunidades São Sebastião (Cedrinho), Santo Antônio (rua Luiz Vanolli), Santuário de Azambuja. Após a missa, acontece a Vigília com Adoração ao Senhor no Santuário.

Sexta-feira, 18

Caminhada Penitencial saindo dos seguintes locais e horários:

07h – Comunidade São Sebastião (Cedrinho);

07h30 – Comunidade Santo Antônio (rua Luiz Vanolli);

07h30 – Rua Azambuja (Figueira do Archer);

08h às 11h – Confissões no Santuário de Azambuja;

09h – Chegada das caminhadas ao Santuário, com pregação;

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, no Santuário e nas comunidades São

Sebastião e Santo Antônio.

Sábado, 19

Durante o dia o Santuário estará fechado;

19h – Missa solene da Vigília Pascal no Santuário e nas comunidades São Sebastião e Santo Antônio.

Domingo, 20

06h – Missa no Santuário de Azambuja;

08h30 – Missa no Santuário de Azambuja;

08h30 – Missa na comunidade São Sebastião;

09h – Missa na comunidade Santo Antônio;

10h30 – Missa no Santuário de Azambuja;

16h – Missa no Santuário de Azambuja;

19h – Missa no Santuário de Azambuja.

Paróquia São José – Botuverá

Quinta-feira, 17

19h – Missa da Ceia do Senhor, na comunidade Nossa Senhora das Dores;

19h – Missa da Ceia do Senhor, na comunidade São Paulo Apóstolo;

19h – Missa da Ceia do Senhor, na Matriz (após a Santa Missa, hora santa 21h às 24h).

Sexta-feira, 18

8h – Via-Sacra e Confissões, na Matriz;

15h – Celebração da Paixão do Senhor, na comunidade São João Batista;

15h – Celebração da Paixão do Senhor, na comunidade São Roque/São João Batista;

15h – Celebração da Paixão do Senhor, na Matriz.

Sábado, 19

18h – Vigília Pascal.

Domingo, 20

6h- Missa Pascal, na Matriz;

8h- Missa Pascal, na comunidade Santa Terezinha;

8h- Missa Pascal, na comunidade São Roque/São João Batista;

8h- Missa Pascal, na comunidade São João Batista;

9h30- Missa Pascal, na comunidade Santa Luzia;

9h30- Missa Pascal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida.Santuário Santa Paulina

Quinta-feira, 17

10h – Celebração da Palavra;

15h – Celebração da Palavra;

19h – Celebração da Ceia do Senhor com Lava-Pés;

20h às 24h – Adoração na Capela do Santíssimo no Santuário.

Durante o dia – Acolhida aos peregrinos na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes.

Sexta-feira, 18

08h30 – Via-Sacra na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e no Caminho do Calvário;

10h – Via-Sacra no Santuário;

15h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor;

Durante todo o dia – Confissões.

Sábado, 19

10h – Celebração das 7 Dores de Maria;

15h – Celebração das 7 Dores de Maria;

19h – Vigília Pascal: Celebração do Fogo Novo e Páscoa do Senhor;

Durante todo o dia – Confissões.

Domingo, 20

08h – Missa;

10h – Missa

14h – Missa;

16h – Missa.

Paróquia Bom Pastor – Igreja Luterana

Quinta-feira Santa, 17

19h30 – Culto com Santa Ceia.

Sexta-feira Santa, 18

09h – Culto com Santa Ceia;

19h – Culto com Santa Ceia.

Domingo de Páscoa, 20

07h – Culto da Ressurreição no Cemitério.

