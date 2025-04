Confira programação das igrejas de Brusque e região para Domingo de Ramos e Semana Santa

Neste domingo, 13 de abril, celebra-se o Domingo de Ramos, data que marca o início da Semana Santa. A data relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, quando foi recebido pelo povo com ramos de palmeira. Aqui você confere a programação completa das paróquias de Brusque e região.

“O Domingo de Ramos é um momento muito especial para nós, pois nos convida a refletir sobre o caminho de Jesus rumo à sua Paixão, Morte e Ressurreição”, explica o pároco da paróquia São Luís Gonzaga, padre Hélio Feuser.

Ele destaca que o Domingo de Ramos traz mensagens importantes para os fiéis. “A multidão reconheceu Jesus como o Salvador prometido, mas muitos esperavam um líder político, e não o Rei espiritual que Ele é. Outra mensagem que nos passa é a de humildade e sacrifício, já que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, mostrando sua simplicidade e antecipando seu sacrifício por toda a humanidade”.

Durante a celebração, os fiéis levam ramos para a igreja, que são abençoados pelo sacerdote. “O ramo é um símbolo de fé e proteção, um sinal de que acolhemos Cristo em nossas vidas. Muitos fiéis também os guardam para, no ano seguinte, serem queimados e transformados nas cinzas da Quarta-feira de Cinzas”, explica.

A missa de Ramos conta com a procissão, que representa a entrada de Jesus em Jerusalém, e a leitura do Evangelho da Paixão, antecipando os acontecimentos que levaram à crucificação. “A celebração nos introduz nos momentos mais marcantes da vida de Jesus, especialmente sua entrega total na cruz por amor a nós”.

Abaixo você confere a programação de diversas paróquias de Brusque e região.

Horário das missas

Na Matriz São Luís Gonzaga, haverá missa de Ramos no sábado, 12, às 19h. No domingo, 13, as celebrações serão às 7h, 9h, 17h e 19h. A missa das 9h terá início no parque Caminho das Virtudes, seguida de procissão até a igreja Matriz.

Programação da Semana Santa na Matriz

Sábado, 12

19h – missa de Ramos

Domingo de Ramos, 13

Missas às 7h, 9h, 17h e 19h.

Terça-feira, 15 de abril

19h – Missa e procissão com as imagens de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores.

Quinta-feira Santa, 17 de abril

19h30 – Missa da Ceia do Senhor.

Sexta-feira Santa, 18 de abril

15h – Celebração da Paixão do Senhor (os fiéis são convidados a trazer uma cruz).

Sábado Santo, 19 de abril

19h – Missa da Vigília Pascal (trazer velas).

Domingo de Páscoa, 20 de abril

6h30 – Missa em frente à gruta na escadaria da Matriz;

9h, 17h e 19h – Missas na Igreja Matriz.

Programação da Semana Santa nas Comunidades

Sábado, 12 de abril

17h – Missa na Comunidade São José Operário (Primeiro de Maio);

18h – Missa na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche);

19h – Missa nas Comunidades Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); Sagrado Coração de Jesus (Guarani); Santa Rita (Santa Rita) e Nossa Senhora Aparecida (Steffen)

19h30 – Missa na Comunidade Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada).

Domingo de Ramos, 13

7h30 – Missa na Comunidade São João Batista (Bateas);

8h – Missa na Comunidade Cristo Rei (São Luiz);

9h – Missa nas Comunidades Santo Antônio (Volta Grande); São Francisco (Cerâmica Reis) e Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche).

Quinta-Feira Santa, 17 de abril

19h – Missa nas Comunidades Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche); Santa Rita (Santa Rita) e São Francisco (Cerâmica Reis);

19h30 – Missa nas Comunidades Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada); Cristo Rei (São Luiz); Nossa Senhora Aparecida (Steffen); Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); Santo Antônio (Volta Grande) e Sagrado Coração de Jesus (Guarani);

20h30 – Missa na Comunidade São João Batista (Bateas).

Sexta-Feira Santa, 18 de abril

15h – Celebração da Paixão nas Comunidades Cristo Rei (São Luiz); Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche); Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); Sagrado Coração de Jesus (Guarani); Santa Rita (Santa Rita); Santo Antônio (Volta Grande); São João Batista (Bateas); Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada) e Nossa Senhora Aparecida (Steffen);

16h30 – Celebração da Paixão na Comunidade São Francisco (Cerâmica Reis).

Sábado Santo, 19

18h – Vigília Pascal nas Comunidades Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche); Santa Rita (Santa Rita) e São João Batista (Bateas);

19h – Vigília Pascal nas Comunidades Sagrado Coração de Jesus (Guarani); Santo Antônio (Volta Grande); Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro); Nossa Senhora Aparecida (Steffen); Cristo Rei (São Luiz) e Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada);

20h – Vigília Pascal na Comunidade São Francisco (Cerâmica Reis).

Domingo de Páscoa, 20

6h – Missa nas Comunidades Sagrado Coração de Jesus (Guarani); Santa Rita (Santa Rita) e Santa Paulina (Travessa Lagoa Dourada);

7h30 – Missa na Comunidade São João Batista (Bateas);

8h – Missa nas Comunidades Cristo Rei (São Luiz) e Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro);

9h – Missa nas Comunidades Nossa Senhora Aparecida (Steffen); Santo Antônio (Volta Grande); São Francisco (Cerâmica Reis); Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche) e São José Operário (Primeiro de Maio).

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Guabiruba

Quinta-feira, 10

19h – Confissões nas Comunidades São Cristóvão e Nossa Senhora Aparecida.

Sexta-feira, 11

19h – Confissões na Comunidade São Pedro.

Sábado, 12

17h – Missa e Confissões na Comunidade Imaculada Conceição (bênção e procissão de Ramos);

17h30 – Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida (bênção e procissão de Ramos);

19h – Missa na comunidade São Cristóvão (bênção e procissão de Ramos);

19h – Missa na Matriz.

Domingo, 13

7h – Missa na comunidade São Pedro (bênção e procissão de Ramos);

7h30 – Missa na Matriz (bênção e procissão de Ramos) início do salão Cristo Rei;

8h – Missa e confissões na Comunidade Sagrado Coração de Jesus (bênção e procissão de Ramos)

9h30 – Missa na comunidade São Vendelino (bênção e procissão de Ramos);

18h – Missa na Matriz.

Segunda-feira, 14

19h30 – Via Sacra na Matriz.

Terça-feira, 15

19h – Missa/confissões e Novena à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Matriz.

Quarta-feira, 16

19h – 3ª Missa das Rogações na Matriz;

19h – Confissões na comunidade São Vendelino.

Quinta-feira, 17

19h30 – Missa da Ceia do Senhor, Lava-Pés e Vigília na comunidade São Cristóvão;

21h às 21h30 – Apostolado da Oração, Ministros da Eucaristia, Coroinhas, Mães que Oram pelos filhos e Oficina de Vida e Oração;

21h30 às 22h – Pessoa Idosa, Assistência Social, Mãe Peregrina, CPC’s e Terço dos Homens;

22h às 22h30 – CPP, SAV, Leigos Dehonianos e Grupos Bíblicos em Família;

22h30 às 23h – IVC, Pastoral da Educação, Catequese do Batismo, Catequese do Matrimônio e Cristão Evangelizar;

23h às 23h30 – Pascom, Liturgia, Cantos, Cursilho e Pastoral Juvenil;

23h30 às 00h – Abraço de Pai, Acampamento, RCC, Éfeta e Emaús.

Sexta-feira, 18

06h às 07h – Apostolado da oração, Ministros da Eucaristia, Assistência Social, Oficina de Vida e Oração, Mãe Peregrina e comunidades Nossa Senhora Aparecida e Imaculada Conceição;

07h às 08h: Pessoa Idosa, Catequese do Batismo, Catequeses do Matrimônio, Terço dos Homens, SAV, Leigos Dehonianos, comunidades Sagrado Coração de Jesus e São Vendelino;

08h às 09h – Coroinhas, Pascom, Liturgia e Cantos, Cursilho Abraço de Pai, Mães que Oram Pelos Filhos e comunidade São Cristóvão;

09h às 10h – CPC’s, CPP, Grupos Bíblicos em Família, IVC, Éfeta, Pastoral da Educação e Comunidade São Pedro;

10 às 11h – Acampamento, RCC, Emaús, Pastoral Juvenil, Cristão Evangelizar e comunidade Matriz.

Das 8h30 às 11h30 acontecem confissões na Igreja Matriz

Das 8h30 às 11h30 acontecem confissões na Igreja Matriz 15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, nas comunidades Matriz, São Pedro, São Cristóvão, Nossa Senhora Aparecida, São Vendelino, Imaculada Conceição e Sagrado Coração de Jesus;

19h – Procissão do Senhor Morto, saída na Igreja Matriz (a igreja recomenda que sejam levadas velas).

Sábado, 19

18h – Missa nas comunidades Matriz, São Pedro, São Cristóvão, Nossa Senhora Aparecida e São Vendelino.

Domingo, 20

6h – Missa na Matriz e São Cristóvão;

7h – Missa na comunidade São Pedro;

8h – Missa nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Imaculada Conceição e Sagrado Coração de Jesus.

9h – São Vendelino.

Paróquia de Azambuja

Sábado, 12

16h – Missa no Santuário de Azambuja;

19h – Missa no Santuário de Azambuja;

19h – Missa na comunidade São Sebastião (Cedrinho).

Domingo, 13

06h – Missa no Santuário de Azambuja;

08h30 – Missa no Santuário de Azambuja;

09h – Missa na comunidade Santo Antônio (rua Luiz Vanolli);

10h30 – Missa no Santuário de Azambuja;

16h – Missa no Santuário de Azambuja;

19h – Missa no Santuário de Azambuja.

Segunda-feira, 14

06h – Missa no Santuário de Azambuja;

16h – Missa no Cemitério Parque da Saudade;

19h – Missa e Confissões no Santuário de Azambuja;

Terça-feira, 15

06h – Missa no Santuário de Azambuja;

19h – Missa e Confissões no Santuário de Azambuja;

19h30 – Confissões na Comunidade Santo Antônio (rua Luiz Vanolli).

Quarta-feira, 16

06h – Missa no Santuário de Azambuja;

16h – Novena de Nossa Senhora de Caravaggio;

19h – Missa e Confissões no Santuário de Azambuja;

19h30 – Confissões na comunidade São Sebastião (Cedrinho).

Quinta-feira, 17

09h – Missa do Crisma na Catedral de Florianópolis;

19h – Missa da Ceia do Senhor nas comunidades São Sebastião (Cedrinho), Santo Antônio (rua Luiz Vanolli), Santuário de Azambuja. Após a missa, acontece a Vigília com Adoração ao Senhor no Santuário.

Sexta-feira, 18

Caminhada Penitencial saindo dos seguintes locais e horários:

07h – Comunidade São Sebastião (Cedrinho);

07h30 – Comunidade Santo Antônio (rua Luiz Vanolli);

07h30 – Rua Azambuja (Figueira do Archer);

08h às 11h – Confissões no Santuário de Azambuja;

09h – Chegada das caminhadas ao Santuário, com pregação;

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor, no Santuário e nas comunidades São

Sebastião e Santo Antônio:

Sábado, 19

Durante o dia o Santuário estará fechado;

19h – Missa solene da Vigília Pascal no Santuário e nas comunidades São Sebastião e Santo Antônio.

Domingo, 20

06h – Missa no Santuário de Azambuja;

08h30 – Missa no Santuário de Azambuja;

08h30 – Missa na comunidade São Sebastião;

09h – Missa na comunidade Santo Antônio;

10h30 – Missa no Santuário de Azambuja;

16h – Missa no Santuário de Azambuja;

19h – Missa no Santuário de Azambuja.

Paróquia São José – Botuverá

Sábado, 12

16h30 – Missa e Benção dos Ramos, comunidade Nossa Senhora das Dores;

18h – Missa e Benção dos Ramos na comunidade São Roque/São João Batista.

Domingo, 13

8h – Missa e Benção dos Ramos na Matriz;

8h – Missa e Benção dos Ramos na comunidade São João Batista;

8h – Missa e Benção dos Ramos na comunidade São Paulo Apóstolo.

Semana Santa

Segunda-feira, 14

6h – Missa e Benção de Perfumes e Óleos, na Matriz.

Terça-feira, 15

6h – Missa e Benção de Remédios e Chás, na Matriz.

Quarta-feira, 16.

6h – Missa e Benção de Chaves, na Matriz.

19h – Via-Sacra Luminosa.

Quinta-feira, 17

19h – Missa da Ceia do Senhor, na comunidade Nossa Senhora das Dores;

19h – Missa da Ceia do Senhor, na comunidade São Paulo Apóstolo;

19h – Missa da Ceia do Senhor, na Matriz (após a Santa Missa, hora santa 21h às 24h).

Sexta-feira, 18

8h – Via-Sacra e Confissões, na Matriz;

15h – Celebração da Paixão do Senhor, na comunidade São João Batista;

15h – Celebração da Paixão do Senhor, na comunidade São Roque/São João Batista;

15h – Celebração da Paixão do Senhor, na Matriz.

Sábado, 19

18h – Vigília Pascal.

Domingo, 20

6h- Missa Pascal, na Matriz;

8h- Missa Pascal, na comunidade Santa Terezinha;

8h- Missa Pascal, na comunidade São Roque/São João Batista;

8h- Missa Pascal, na comunidade São João Batista;

9h30- Missa Pascal, na comunidade Santa Luzia;

9h30- Missa Pascal, na comunidade Nossa Senhora Aparecida.

Santuário Santa Paulina

Domingo, 13

08h – Missa;

09h30 – Procissão de Ramos;

10h – Missa;

14h – Missa;

16h – Missa;

Durante o dia – Bênçãos e atendimentos;

Durante o dia – Confissões.

Segunda-feira, 14

10h – Missa;

Obs: Não haverá confissões.

Terça-feira, 15

10h – Missa

15h – Missa

Durante o dia – Confissões.

Quarta-feira, 16

10h – Missa;

15h – Missa;

Durante o dia – Confissões.

Quinta-feira, 17

10h – Celebração da Palavra;

15h – Celebração da Palavra;

19h – Celebração da Ceia do Senhor com Lava-Pés;

20h às 24h – Adoração na Capela do Santíssimo no Santuário.

Durante o dia – Acolhida aos peregrinos na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes.

Sexta-feira, 18

08h30 – Via-Sacra na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes e no Caminho do Calvário;

10h – Via-Sacra no Santuário;

15h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor;

Durante todo o dia – Confissões.

Sábado, 19 de abril

10h – Celebração das 7 Dores de Maria;

15h – Celebração das 7 Dores de Maria;

19h – Vigília Pascal: Celebração do Fogo Novo e Páscoa do Senhor;

Durante todo o dia – Confissões.

Domingo, 20

08h – Missa;

10h – Missa

14h – Missa;

16h – Missa.

Paróquia Bom Pastor

Domingo de Ramos, 13

09h – Culto;

19h – Culto;

Quinta-feira Santa, 17

19h30 – Culto com Santa Ceia.

Sexta-feira Santa, 18

09h – Culto com Santa Ceia;

19h – Culto com Santa Ceia.

Domingo de Páscoa, 20

07h – Culto da Ressurreição no Cemitério.

