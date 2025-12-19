Confira seis coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou seis programações que acontecem entre esta sexta-feira, 19, e domingo, 20.

1. Natal em Brusque

A programação de Natal segue em Brusque. Na sexta-feira, haverá a chegada do Papai Noel às 17h30, na praça Barão de Schneeburg. Já às 20h, o grupo Deutscher Sängerverein irá se apresentar, trazendo tradição germânica.

No sábado, o Papai Noel irá chegar à praça no mesmo horário, às 17h30. Às 18h, haverá apresentação do Jamerson Musical Infantil. Às 19h, os brusquenses poderão acompanhar o Brilho de Natal TCSOM, em frente à Livraria Graf e Aqui é 10. Por fim, às 20h10, haverá a apresentação da Orquestra de Violões Arte & Música – Projeto Natal Para Todos, na praça.

No domingo, o Papai Noel também irá chegar à praça às 17h30. Por fim, haverá apresentação do cantor Andrei Freitas, na praça.

2. Concerto de Natal das Luzes

Na sexta-feira, acontecerá o Concerto de Natal das Luzes, no Santuário de Azambuja, logo após a missa das 19h. O repertório será formado por tradicionais canções natalinas e contará a história do santuário. O evento é aberto à comunidade.

3. Pelznickelplatz

A Pelznickelplatz continua no parque municipal de Guabiruba. Na sexta e no sábado, o horário de visitação é das 19h às 23h. Já no domingo, das 17h às 21h. A praça de alimentação está aberta a partir das 17h na sexta e no sábado. No domingo, a partir das 15h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Pedidos 10 por R$ 13.

4. Carreata de Natal Havan

No domingo, os brusquenses poderão acompanhar a Carreata de Natal Havan a partir das 18h. A carreata começa em frente à megaloja Havan, com a chegada dos veículos e a presença do Papai Noel. Entre os caminhões decorados, um foi preparado com um palco lateral aberto, onde as famílias poderão tirar fotos com o Bom Velhinho.

5. Ação de Natal

O Passeio Beira Rio realiza no domingo uma ação de Natal pensada para reunir as famílias. A programação tem como destaque a chegada do Papai Noel, marcada para as 17h. Também haverá cartinhas de Natal disponíveis para as crianças escreverem seus pedidos e mensagens natalinas.

Além das atividades recreativas, o Passeio Beira Rio segue com a arrecadação de brinquedos, convidando a comunidade a participar de um gesto simples, levando alegria a outras crianças neste Natal. As doações podem ser feitas nos pontos de coleta localizados na loja Conceito e Decorados do Passeio Beira Rio, na Livraria Mobydick e na Vibre Assessoria. Os quiosques de alimentação estarão abertos.

6. Bazar das Fábricas

Entre sexta e domingo, haverá a 16ª edição do Bazar das Fábricas, no Pavilhão da Fenarreco. O evento é organizado pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr).

No local, serão comercializadas peças masculinas, femininas e infantis, moda fitness, pijamas e itens de cama, mesa e banho, de 18 empresas associadas participantes do evento. Na sexta-feira, o bazar abre às 9h e segue até as 20h. No sábado, o horário será das 9h às 18h. No domingo, o funcionamento será das 9h às 16h.

