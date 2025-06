Confira sete coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 13, e domingo, 15.

1. Arraiá Solidário

O 3º Arraiá Solidário de Brusque acontece entre sexta e domingo no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. Durante os três dias de evento, o público poderá aproveitar comidas típicas comercializadas por entidades de Brusque, brincadeiras tradicionais, parque de diversões, atrações musicais e apresentações culturais. Um dos destaques será a fogueira gigante com mais de 20 metros de altura, símbolo do Arraiá, que será acesa no sábado, às 20h, acompanhada por um show pirotécnico com fogos silenciosos. A programação começa na sexta-feira, às 20h.

Paralelamente à festa, o pavilhão interno sediará uma feira com produtos da agricultura familiar, a Vila Junina, com artesanato e expositores locais, valorizando os microempreendedores da cidade. A entrada é gratuita, com opção de doação de 1kg de alimento não perecível, a ser destinado a instituições da cidade.

2. Festa de igreja

A confraternização em honra a Santo Antônio, na comunidade Nossa Senhora da Saúde, no Poço Fundo, em Brusque, segue até o domingo, 15. Na sexta-feira e sábado as missas acontecem às 19h30. Após a missa, tem venda de pastel e cachorro-quente. Já no domingo, a celebração é às 9h e, depois, inicia a festa, com almoço especial, churrasco, pastel, cachorro-quente, roda fortuna, bazar e música ao vivo com Valmir e Volnei.

3. Dia da Família em Guabiruba

O evento Dia da Família acontece neste sábado, das 9h às 15h, na praça Theodoro Debatin, que fica na rua Brusque, em Guabiruba, ao lado da prefeitura. O evento terá atividades recreativas, atividades físicas, pintura facial, medição de pressão, quiropraxia, teste de audição, opções de comidas e bebidas, e mais.

4. Feira de Vinil

O Shopping Gracher recebe no sábado, das 9h às 17h, uma Feira de Vinil no piso térreo no corredor principal. Haverá discotagem em vinil durante o evento, com venda de discos novos e usados, importados e nacionais.

5. Café colonial com bingo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba promove mais uma edição do tradicional Café com Bingo neste sábado. A ação ocorrerá na instituição, localizada na rua Paulo Kormann, número 460, no Centro do município, a partir das 13h. O valor da cartela do bingo será vendido por R$ 2 cada. Já o valor do cartão para adulto é R$ 45 e R$ 23 para crianças, de 6 a 12 anos. O pagamento é apenas em dinheiro.

6. Encontro de colecionadores de miniaturas

O River Mall, que fica na avenida Otto Renaux, no bairro São Luiz, em Brusque, recebe no sábado a 25ª edição do Encontro de Colecionadores de Miniaturas. O evento vai das 10h às 16h30. Inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone 47 99184-2911.

7. Baile dos namorados

O Bailão do Pena promove neste sábado, a partir de 21h, o Baile dos Namorados na Associação dos Metalúrgicos de Guabiruba, que fica rua Brusque, número 2010. O grupo Embalo Gaúcho comanda a noite. Mais informações com Pena no WhatsApp 47 99999-1749.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: