Confirmado: Botuverá vai decretar situação de emergência

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), afirma que irá assinar um decreto de situação de emergência. As chuvas nos últimos dias de 2025 deixaram estragos significativos na cidade. Após análise, o governo municipal entendeu que o decreto era necessário.

“Iremos decretar situação de emergência. Estamos avaliando se será publicado ainda nesta sexta-feira, 2, ou no dia 5, segunda-feira. Porém, já está certo. Quando for publicado, será a partir de 29 de dezembro, quando as enxurradas começaram”, diz.

Os bairros Ribeirão Porto Franco, Águas Negras e Sessenta registraram danos na primeira chuva intensa que atingiu a cidade. Na segunda chuva, do dia seguinte, os três Lageados (Alto, Baixo e De Fora) foram os bairros mais afetados.

Turistas que passavam o Ano-Novo em Botuverá chegaram a ficar ilhados em uma pousada no Lageado Alto. Houve registro de pessoas ilhadas também no Águas Negras, em razão do rompimento de uma galeria.

