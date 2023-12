Conflito de terras acaba com homem preso após agressões com barra de ferro no Vale do Itajaí

Na tarde dessa sexta-feira, 22, um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Militar por tentar matar dois vizinhos com uma barra de ferro na localidade de Santa Tereza, em Aurora, no Alto Vale do Itajaí.



A PM foi acionada por volta das 17h45. Ao chegar no local, encontrou uma vítima, homem de 42 anos, com várias lesões na cabeça, braço e nas mãos. O autor dos fatos foi localizado em sua residência também com ferimentos na cabeça.

A vítima alegou para a Polícia Militar que há um conflito a respeito de terras com o vizinho. Então, nesta tarde, quando foi buscar a fatura da energia elétrica, juntamente com a esposa, o autor saiu de casa com uma barra de ferro e começou a agredir a vítima com golpes na cabeça. Para defender o homem, a esposa pegou uma pedra e agrediu o autor.

Com os ferimentos, os bombeiros e o Samu foram acionados. Os dois homens foram levados até o Hospital de Ituporanga. O autor das agressões ficou internado com escolta policial. A Polícia Civil também foi acionada e apreendeu o objeto utilizado na agressão.

