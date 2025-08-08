A informação que a prefeitura passou essa semana, dando conta que a Avenida Primeiro de Maio vai ficar em obras por aproximadamente seis meses, explodiu como uma bomba na cidade. O curioso é que o anúncio foi feito bem no dia que caiu a bomba de Hiroshima, dia 6 de agosto. Essa notícia bombástica deixou o pessoal que utiliza essa via todos os dias com os cabelos mais em pé que os do Supla. Todo mundo sabe que a nossa querida Primeiro de Maio já é um caos total há algum tempo e agora, com a ampliação do colégio do SESI na estrutura do SENAI, o aumento do tráfego subiu mais um “cadinho”, tumultuando ainda mais o trânsito dessa região. Juntando isso tudo com mais essa obra, vai ser um Deus nos acuda, infelizmente!

Lugar de Empreendedores

A Primeiro de Maio sempre foi uma rua muito importante para Brusque, além de ligar o centro da cidade a um dos maiores bairros que é Águas Claras. Uma das maiores empresas da história da cidade funcionou ali por muitos anos: a Fábrica de Tecidos Carlos Renaux. Uma outra empresa que começou nessa região foi a HAVAN, isso entre tantas outras empresas de destaque que ali nasceram. Mas parece que enterraram vários sapos ao longo desse trecho, tanto isso é verdade que vários comércios e indústrias tradicionais que existiam ao longo dessa via, hoje já não existem mais. Todo mundo sabe que o problema da Primeiro de Maio vem sendo empurrado com a barriga faz muitos anos e não é com qualquer barriga, é com uma daquelas igual a do Genival Lacerda.

Comércio

É claro que é sempre importante frisar que essa é uma obra extremamente necessária para evitar as constantes cheias que volta e meia acontecem por causa da vala que passa por ali, mas fica aqui aquela pergunta:

será que o comércio nessa via, que já diminuiu tanto nos últimos anos, vai conseguir absorver mais essa porrada do Mike Tyson?

Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos…

Maníaco da samambaia

Uma nova modalidade de furto está se criando em Brusque: o roubo de plantas. Isso mesmo, o maníaco da samambaia está a solta na cidade! Já tinha visto vídeo de gente carregando portão, cerca, televisão, bicicleta, agora roubar planta, essa é nova. Nessas horas a gente chega à conclusão que nesse país tem ladrão pra tudo! Ô Lauritx, mas será que eles roubam pra trocar por droga? Olha, só se a mulher do traficante gostar muito de jardim, né?!

Acabou o ran-dan-dan-dan

Em Brusque, o Ministério Público, a secretaria de Trânsito e Mobilidade e a Polícia Militar, vão começar uma força-tarefa para acabar com o barulho das motos com o escapamento adulterado. Pois é, a galera do ran-dan-dan-dan vai ter que se adaptar aos rigores da lei. Alguns alegam que o uso do escapamento adulterado é para que eles sejam mais notados no trânsito, justamente por causa do barulho, e assim os demais motoristas consigam melhor notá-los pelas ruas. Mas todo mundo está mais careca que o Amin de saber que é um negócio chato pra mais de metro. Aqui no Papo de Bar a gente já citou uma vez que em algumas empresas e comércios que contratam os serviços imprescindíveis dos motoboys para fazer as suas entregas, já exigem que a moto do prestador de serviço não tenha essa barulheira toda. Vamos “se combinar” não existe coisa mais desagradável que você pedir um xis salada e o cara chegar acelerando na rua igual o Travis Pastrana de CG com escape aberto. E se você tem cachorro em casa, é mais uma confusão dos infernos! Olha, tomara que vingue essa fiscalização, todo mundo agradece, menos o cara que vende escapamento, é claro!

Gente doida

Apareceu pra mim essa semana no Instagram uma notícia sobre aquele um tal do Winderson Nunes, humorista, metido a boxeador que gosta de fumar maconha. A notícia dizia que o mesmo recebeu um diagnóstico de altas habilidades. Olha amigo, só se for altas habilidades em bolar baseado. E no diagnóstico também dizia que ele era “superdotado”, não que nem o Kid Begala, se é que vocês me entendem. Acho que escreveram no laudo que ele era “superdrogado” e ele confundiu com “superdotado”, só pode!

Dinheiro de cachaça

A família Maluf, cujo patriarca-mor era o saudoso “doutor” Paulo Salim Maluf, fechou um acordo essa semana com o Ministério Público para devolver 210 milhões de reais para a prefeitura de São Paulo. Isso mesmo, duzentos e dez milhões de reais! Que loucura! Agora vão ter que mudar o slogan de campanha do Maluf que era “rouba, mas faz” para “rouba, mas devolve”. Só uma parte, né!

Diga ao povo que assino

O babado do whatsapp da semana brusquense foi a senadora Ivete Appel da Silveira, nossa conterrânea aqui da cidade, sendo cobrada pela população catarinense a declarar que vai assinar o pedido de impeachment do galego careca lá amigo do coisa. Na verdade, isso aí ninguém nem precisava pedir, né? Vamos “se” respeitar!

Saudade deles

O Carlos Renaux enfrenta o Metropolitano neste domingo em Blumenau, no jogo de ida das semifinais da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Acho que vai ser a primeira vez na minha vida que vou torcer pro Renaux! Saudade de ganhar dos papa eisbein!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Luciano Walendowsky Fialho, Netão Imianosky, Victor Leandro Cunha (Léu), Djiovani Lamim, Henrique Novaes, João dos Santos Neto e Leonardo Zen. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e Feliz Dia dos Pais para todos os papais que nos leem aqui no Papo de Bar, em especial ao meu pai, Oscar José Lauritzen!

Sabedoria Butecular

“Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado.” – provérbio africano