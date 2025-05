Congresso do Crea-SC em Brusque reúne propostas para desenvolvimento de cidades inteligentes

O 15º Congresso Estadual de Profissionais (CEP), organizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), foi sediado em Brusque no dia 30 de abril. O encontro, que acontece a cada três anos, foi focado na construção e desenvolvimento de cidades inteligentes.

Na ocasião, profissionais do setor puderam contribuir com propostas para o fortalecimento dos municípios. O engenheiro civil e de segurança do trabalho Carlos Alberto Kita Xavier, presidente do Crea-SC, valoriza a iniciativa que impacta as cidades. Ele defende a necessidade de olhar com mais atenção para questões básicas, como saneamento e coleta de resíduos.

“É uma contribuição dos profissionais na elaboração de propostas para os municípios. Depois, queremos sistematizar as propostas e apresentá-las às cidades, transformando-as em um caderno que mostrará as contribuições das engenharias. Teremos um documento para entregar aos prefeitos”, afirma.

As ideias apresentadas no congresso também terão contribuição nacional. Dez delas serão destinadas ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), e, dependendo da proposta, podem mexer na estrutura de leis do Brasil.

SC em destaque

Segundo o engenheiro civil Nik Imhof, diretor regional do Crea-SC, o setor possui representatividade na Câmara dos Deputados e as propostas podem contribuir para toda a sociedade. Ele também valoriza o profissionalismo dos engenheiros e agrônomos catarinenses, que são “recordistas” de propostas.

“O nosso Crea de Santa Catarina é muito bem representado. Nós temos profissionais de alta competência. De 15 propostas aprovadas em nível nacional na edição anterior do CEP, nove eram de Santa Catarina”, celebra o diretor regional.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: