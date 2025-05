No pitoresco interior de Guabiruba, mais precisamente na rua Holstein, está localizada a Cachaçaria Albrecht, um espaço que preserva não apenas o sabor de uma tradição artesanal, mas também a memória de uma família profundamente ligada à terra e ao ofício da destilação.

Foi na década de 1970 que Arthur Albrecht deu início então ao projeto, motivado por valores transmitidos entre gerações.

Hoje, quem conduz o local é seu filho Pedro Albrecht — popularmente conhecido como Tita —, ao lado da esposa Irani e dos filhos Roger e Rian. Juntos, mantêm vivo o legado iniciado pelo patriarca.

“Estou apenas colocando em prática tudo o que aprendi com meu pai. Ele nos ensinou que respeitar o tempo da natureza é o primeiro passo para fazer algo com alma”, afirma Pedro, reforçando o elo entre tradição e compromisso.

A produção segue um ritmo minucioso: da colheita da cana à fermentação natural, passando pela destilação cuidadosa, cada etapa é realizada com atenção aos detalhes.

Mantém-se, pois, uma escala artesanal, fiel às origens e ao respeito por cada etapa do processo.

Aprendizado em Guabiruba

Nos últimos anos, o espaço também se tornou um ambiente de troca de conhecimento. Um exemplo disso é o projeto Reage, então realizado em parceria com a Unifebe.

Ele aproxima estudantes do Curso de Engenharia Química do universo da destilação artesanal, permitindo que aprendam na prática e desenvolvam seus próprios experimentos.

Guabiruba entre memórias

Mais do que um local de produção, a Cachaçaria Albrecht é um testemunho vivo da ligação entre passado e presente.

Em meio ao vapor que sobe dos alambiques e à paisagem serena que a envolve, encontra-se uma história feita de dedicação, memória e identidade.

Entre os destaques, estão os campos verdes, o ambiente da produção e os rostos de quem preserva uma trajetória que merece ser contada e celebrada.

Guabiruba e a família Albrecht

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

