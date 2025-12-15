Fundada em 2019, a eFacini nasceu em Brusque com o objetivo de oferecer produtos de tecnologia de qualidade a preços justos, combinados a um atendimento diferenciado.
A empresa se especializa na venda de computadores, notebooks, monitores, móveis para escritório e serviços de suporte técnico, atendendo tanto clientes individuais quanto empresas da cidade e da região.
Rafael Facini, proprietário da empresa, conta que a eFacini começou de forma modesta, no quarto do filho e depois na garagem da casa do sogro, usada como estoque.
“Em menos de um ano, já estávamos pequenos e mudamos para o endereço atual”, explicou. Hoje, a equipe é formada por vinte colaboradores.
O crescimento acelerado ocorreu durante a pandemia, com a empresa concentrando as vendas no ambiente online, inicialmente pelo Mercado Livre, onde já possui uma loja oficial com mais de 55 mil vendas realizadas.
“Nosso forte desde o início sempre foi o online. Começamos vendendo cadeiras de escritório, cadeiras gamers, fontes de alimentação e computadores montados para o Brasil inteiro”, disse Facini. Com o tempo, o portfólio se expandiu para monitores, placas de vídeo, placas-mãe e outros equipamentos.
Marca própria
Em 2024, a eFacini iniciou importações próprias e lançou produtos com marca própria, como memória RAM e computadores.
“Hoje temos produtos eFacini com qualidade garantida e personalizamos notebooks e computadores conforme a necessidade do cliente, sem comprometer a garantia”, destacou.
A empresa também se diferencia pelo atendimento pós-venda. “Se um cliente compra um roteador online e tem dúvida na configuração, nossa equipe ajuda sem custo. A maioria das lojas online só vende o produto, mas nós entregamos soluções completas”, afirmou Facini.
A agilidade nas entregas é outro diferencial: todos os pedidos são despachados em até dois dias. “Além disso, temos um preço atrativo pois realizamos importação. Isso nos permite competir com outras gigantes do setor”.
Atendimento diferenciado para empresas
Além do comércio online, a eFacini presta serviços de infraestrutura de redes, manutenção de computadores, backup e antivírus, atendendo empresas de Brusque e região com contratos recorrentes de suporte técnico.
“Atendemos muitas empresas que compram em volume e revendemos com preços competitivos, oferecendo contratos de manutenção e suporte”, explicou Facini.
Ampliação e o olhar para Brusque
Recentemente, a eFacini também iniciou expansão para São Paulo, com operação de Fulfillment para agilizar entregas nos principais mercados do Sudeste e reforçar a presença nacional.
Apesar disso, a atuação em Brusque permanece estratégica, com um espaço físico para atendimento personalizado e projetos maiores, como montagem de escritórios completos.
“Nosso foco é mostrar para Brusque o que fazemos. O cliente pode vir até aqui, onde desenvolvemos o projeto e apresentamos soluções de rede, computadores e móveis. É um atendimento totalmente personalizado”, afirma Facini.
Com produtos de qualidade, soluções completas e agilidade na entrega, a eFacini se consolida como referência em tecnologia em Brusque. “Chegou a hora de fortalecer os negócios com a própria cidade que nos viu nascer”, conclui Rafael.