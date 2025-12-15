Fundada em 2019, a eFacini nasceu em Brusque com o objetivo de oferecer produtos de tecnologia de qualidade a preços justos, combinados a um atendimento diferenciado.

A empresa se especializa na venda de computadores, notebooks, monitores, móveis para escritório e serviços de suporte técnico, atendendo tanto clientes individuais quanto empresas da cidade e da região.

Rafael Facini, proprietário da empresa, conta que a eFacini começou de forma modesta, no quarto do filho e depois na garagem da casa do sogro, usada como estoque.

“Em menos de um ano, já estávamos pequenos e mudamos para o endereço atual”, explicou. Hoje, a equipe é formada por vinte colaboradores.

O crescimento acelerado ocorreu durante a pandemia, com a empresa concentrando as vendas no ambiente online, inicialmente pelo Mercado Livre, onde já possui uma loja oficial com mais de 55 mil vendas realizadas.

“Nosso forte desde o início sempre foi o online. Começamos vendendo cadeiras de escritório, cadeiras gamers, fontes de alimentação e computadores montados para o Brasil inteiro”, disse Facini. Com o tempo, o portfólio se expandiu para monitores, placas de vídeo, placas-mãe e outros equipamentos.