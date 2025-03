Conheça a história da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, em Brusque, que completa 50 anos em 2025

Em fevereiro deste ano, a Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, localizada no bairro São Pedro, em Brusque, completou 50 anos. Além disso, em setembro, será comemorado o 25º aniversário da construção da igreja.

A história da comunidade começou ainda na primeira metade do século XX, quando, por muitos anos, as famílias residentes na Peterstrasse, hoje rua São Pedro, iam todo domingo de manhã até o Centro para participar das missas na matriz.

Já na década de 40, a rua São Pedro começou a se desenvolver com a construção de uma escola na região Alsácia, a escola Georgina de Carvalho Ramos da Luz.

A primeira missa comunitária foi celebrada na escola na tarde do dia 13 de maio de 1973, Dia das Mães. O convite para a missa partiu do morador João Botamedi, que passou de casa em casa com sua bicicleta avisando as famílias.

O primeiro registro da nova comunidade no Livro Tombo da Paróquia São Luís Gonzaga foi em 26 de outubro de 1975, quando foi formada a primeira diretoria, liderada por Luiz Fantini.

Com o intuito de arrecadar fundos para a compra de um terreno, os moradores realizaram uma festa na escola, e uma rifa. O valor arrecadado foi suficiente para a negociação de um lote na rua central do bairro.

Naquele ano, ocorreram os primeiros encontros da catequese, na Escola Alsácia, ministrados por Lourdes Fanti e Armilda Fischer.

A escolha da padroeira foi feita no ano seguinte, em 1976, e a imagem para a nova capela foi um presente do casal Nivert e Lourdes Fischer. Com os primeiros encontros e a padroeira definida, bastava apenas a edificação da comunidade.

Porém, ela teve que ser adiada, já que os moradores acharam melhor desfazer a compra do terreno, que ficava em uma curva. Com o valor das rifas e da festa, investiram em uma olaria desativada, em um ranchão. Ali, as missas e festas passaram a acontecer.

Salão comunitário

Na década seguinte, em 1980, o salão comunitário começou a ser construído. Um ano depois, em setembro de 1981, a comunidade recebeu a visita do arcebispo de Florianópolis, Dom Afonso Niehues.

A partir desse momento, diversos movimentos surgiram na rua São Pedro, como o Clube de Mães, com o apoio do padre Derci, do Pime. O sacerdote também contribuiu para a formação do grupo de coroinhas, ao lado de Mário Sapelli.

Ainda na década, o Apostolado da Oração foi instituído em 1984, por meio de Anastácia Pavesi, e, quase nos anos 90, o padre Luiz Carlos Berri formou o primeiro Conselho de Pastorais.

Raio atinge o salão

Até esse momento, a comunidade estava crescendo e tendo cada vez mais fiéis. Mas, em fevereiro de 1988, um incidente atrapalhou o plano da comunidade. Um raio atingiu o salão comunitário e um incêndio destruiu parte do presbitério e da imagem da padroeira.

Tendo que se reerguer outra vez, os fiéis conseguiram começar a obra do templo da comunidade. O projeto da igreja foi feito pelo engenheiro civil Gerson Imhof.

A construção foi finalizada no dia 9 de setembro de 2000. Um dia antes, foi realizada a última missa no antigo salão comunitário.

O coordenador da comunidade, Johnni Vander Possamai, agradece a todos que contribuíram para a construção e manutenção da comunidade ao longo dos anos.

“Que Nossa Senhora de Lourdes continue a nos guiar e abençoar, e que possamos celebrar muitos outros anos juntos”, disse. Atualmente, a comunidade possui 16 trabalhos, entre eles estão catequese, grupo de coroinhas, terço dos homens e das mulheres, liturgia e grupo de jovens.

Confira fotos da construção da igreja:

Coordenação da comunidade

Coordenador

Johnni Vander Possamai

Vice-coordenador

Haylton Mendes Souza

1ª Tesoureira

Cátia Fischer Barni

2ª Tesoureira

Lenita de Souza

1ªSecretaria

Karin Raquel Fischer Possamai

