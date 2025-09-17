Conheça a história do primeiro edifício a ter elevador em Brusque

O Edifício Centenário marcou a paisagem urbana de Brusque ao ser inaugurado por volta de 1958. A construção, iniciada na segunda metade da década de 1950, foi concebida como uma homenagem ao centenário do município, celebrado em 1960.

Erguido por João Carlos Renaux Bauer, o Centenário foi o primeiro prédio do gênero na cidade e também o primeiro a contar com elevador.

A presença do equipamento simbolizava a modernização de Brusque e representava o início de uma nova etapa no crescimento vertical do espaço urbano.

No térreo, funcionou inicialmente a agência do Banco Agrícola Mercantil, instituição que anos depois seria incorporada pelo Unibanco.

Ao longo das décadas, o edifício abrigou diferentes atividades comerciais e profissionais, o que ajudou a consolidar sua relevância na história urbana de Brusque.

O prédio e seus cinco andares são um dos poucos elementos do passado que ainda permanecem na avenida Carlos Renaux.

Quem foi João Bauer

João Carlos Renaux Bauer nasceu em 26 de dezembro de 1910, filho de Augusto Bauer e Sophia Renaux.

Atuou por muitos anos na Indústria Renaux, mas ficou marcado na história da cidade como presidente do Clube Atlético Carlos Renaux nos anos em que o time conquistou o campeonato catarinense, em 1950 e 1953.

Era casado com Anna Maria Rickert e faleceu no dia 20 de novembro de 1973, com 62 anos.

