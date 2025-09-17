Conheça a história do primeiro edifício a ter elevador em Brusque

Prédio de cinco andares é um dos poucos vestígios do passado que ainda resistem na região

O Edifício Centenário marcou a paisagem urbana de Brusque ao ser inaugurado por volta de 1958. A construção, iniciada na segunda metade da década de 1950, foi concebida como uma homenagem ao centenário do município, celebrado em 1960.

Erguido por João Carlos Renaux Bauer, o Centenário foi o primeiro prédio do gênero na cidade e também o primeiro a contar com elevador.

A presença do equipamento simbolizava a modernização de Brusque e representava o início de uma nova etapa no crescimento vertical do espaço urbano.

No térreo, funcionou inicialmente a agência do Banco Agrícola Mercantil, instituição que anos depois seria incorporada pelo Unibanco.

Construção do edifício Centenário (1955-1959) | Foto: Acervo de Jaqueline Kühn

Ao longo das décadas, o edifício abrigou diferentes atividades comerciais e profissionais, o que ajudou a consolidar sua relevância na história urbana de Brusque.

Edifício na década de 1960 | Foto: Acervo de Salete Maria da Silva

O prédio e seus cinco andares são um dos poucos elementos do passado que ainda permanecem na avenida Carlos Renaux.

Fotos atuais do Edifício Centenário

Otávio Timm/O Município
Otávio Timm/O Município
Otávio Timm/O Município

Quem foi João Bauer

João Carlos Renaux Bauer nasceu em 26 de dezembro de 1910, filho de Augusto Bauer e Sophia Renaux.

Atuou por muitos anos na Indústria Renaux, mas ficou marcado na história da cidade como presidente do Clube Atlético Carlos Renaux nos anos em que o time conquistou o campeonato catarinense, em 1950 e 1953.

Era casado com Anna Maria Rickert e faleceu no dia 20 de novembro de 1973, com 62 anos.

