Conheça a megaobra que está sendo realizada na Serra da Rocinha, em SC, considerada a mais perigosa do Brasil

A Serra da Rocinha, localizada no trecho da BR-285 em Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, passa por um dos maiores projetos de infraestrutura rodoviária da região Sul.

Considerada a rota mais perigosa e desafiadora do país, a serra está em fase avançada de pavimentação e obras estruturais que devem ser concluídas até dezembro de 2025, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As intervenções têm como meta ampliar a segurança viária e garantir a estabilidade das encostas, historicamente marcadas por riscos de deslizamento.

Um dos pontos mais críticos é o quilômetro 50 da rodovia, onde está sendo construída uma estrutura de contenção com cerca de 50 metros de altura, obra fundamental para assegurar o tráfego de veículos e o escoamento de cargas entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Estrutura e desafios técnicos

Devido à geografia acidentada, a execução do projeto exige soluções de engenharia específicas. O DNIT utiliza a metodologia top-down, que inicia as intervenções pelo topo das encostas, reduzindo riscos de instabilidade.

O trabalho inclui a instalação de cortinas atirantadas e telas de alta resistência para reforçar a sustentação do terreno.

De acordo com o DNIT, a fundação da cortina superior, com 6,80 metros de altura, já está concluída. Na cortina inferior, que terá 5,30 metros, cerca de 85% da fundação foi executada. Até setembro, metade dos painéis da estrutura já estavam instalados.

Próximas etapas

O cronograma segue com novas escavações e transporte de materiais, além da perfuração para instalação de tirantes e concretagem da próxima linha da cortina superior.

Em seguida, o solo inferior passará por grampeamento para garantir a estabilidade antes da pavimentação.

Também estão previstas melhorias no trecho, incluindo 80 metros de pavimento novo, quatro viadutos, duas pontes e o Contorno de Timbé do Sul, totalizando um investimento aproximado de R$ 62 milhões.

Impactos para a região

A pavimentação da Serra da Rocinha representa mais do que um avanço logístico: é uma obra estratégica para a integração entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

A rodovia liga o município catarinense de Timbé do Sul a São José dos Ausentes (RS), encurtando distâncias e facilitando o transporte de mercadorias.

Além do impacto econômico, as melhorias devem impulsionar o turismo na região, sobretudo o turismo ecológico e de aventura, já que o trajeto se destaca pelas paisagens naturais da Serra Geral.

Com uma via mais segura e moderna, o acesso a esses destinos será ampliado, abrindo espaço para novos investimentos e oportunidades de desenvolvimento regional.

