Conheça a plataforma criada em Brusque que conecta currículos e vagas de emprego com uso de inteligência artificial

O empresário Andre Vinicius Tondolo, de Brusque, desenvolveu a MatchPro, uma plataforma digital que utiliza inteligência artificial (IA) para aproximar empresas e candidatos em busca de emprego.

O site permite a criação gratuita de currículos e o cadastro de vagas, com o objetivo de tornar os processos de seleção mais rápidos e eficientes.

Tondolo explica que a ideia nasceu de uma necessidade vivida por ele próprio. Segundo o empresário, a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada é um problema comum entre empreendedores.

A inteligência artificial é o ponto central. Segundo o criador, ela atua em quatro etapas, desde a criação de vagas e perfis até as recomendações automáticas de candidatos e oportunidades.

“Ela faz filtros que entregam, por ordem de compatibilidade, as melhores vagas para o candidato e os melhores candidatos para a empresa”, explica.

Tondolo destaca que a velocidade e a praticidade estão entre os principais diferenciais da plataforma. Para as empresas, há um pré-filtro que apresenta os candidatos mais compatíveis logo após a abertura da vaga.

“Quando abrimos uma vaga, queremos resolver logo. A plataforma permite avaliar e chamar candidatos rapidamente, sem precisar esperar semanas por currículos”, diz.

Já para os candidatos, o sistema funciona de forma semelhante, com a sugestão de vagas que melhor se encaixam no perfil profissional. Além disso, a ferramenta oferece gratuitamente a criação de currículos padronizados.

Embora ainda em fase inicial, a plataforma já conta com cerca de 100 usuários entre empresas e candidatos. O foco, por enquanto, está em Brusque e região.

A MatchPro também conta com uma moderação ativa para evitar perfis falsos e vagas irregulares. Tanto empresas quanto candidatos podem sinalizar perfis suspeitos.

“Há uma função de avaliação de perfis e vagas, e o serviço moderador bloqueia contas falsas, evitando perda de tempo e garantindo mais confiança”, explica.

Sobre o modelo de negócio, o empresário ressalta que as funções básicas são gratuitas, mas há recursos pagos voltados a empresas que contratam com maior frequência.

Além disso, há o Clube de Benefícios, voltado às empresas que desejam oferecer vantagens aos funcionários.

Mesmo recente, o projeto já começa a mostrar resultados. “Recebemos feedbacks de empresas que chamaram candidatos pelo MatchPro e hoje eles estão contratados e em fase de treinamento”, conta o empresário.

Tondolo afirma que o foco agora é ampliar a base de usuários e consolidar o serviço.

“Brusque tem cerca de 5 mil pessoas desempregadas. Se conseguirmos que todas elas se cadastrem, teremos a melhor ferramenta de geração de empregos da história”, avalia.

