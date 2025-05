Conheça a trajetória do padre Nélio Schwanke, que faleceu aos 73 anos

Nesta sexta-feira, 9, o padre Nélio Schwanke, de Brusque, faleceu aos 73 anos. Até a publicação, a causa da morte não foi informada.

No ano passado, ele completou 45 anos de dedicação à vida religiosa. Natural de Luiz Alves, ele era morador de Brusque desde 1979.

A primeira visita a Brusque aconteceu em 1973, quando ainda cursava filosofia e dava aulas de matemática no antigo ginásio, atual ensino fundamental II. À reportagem ele recordou que, naquela época, Brusque era uma cidade pequena e tranquila. “Era tudo mais reduzido. Em 1984, uma enchente atingiu a cidade e, depois disso, começou a crescer de verdade”, relembra.

No início de 1976, ele iniciou os estudos em teologia, preparando-se para o sacerdócio. Após sua ordenação, foi designado por Dom Afonso para atuar no Santuário de Azambuja — e voltou a dar aulas.

Embora tenha lecionado em diferentes períodos, nunca considerou seguir a carreira docente, mas garante que teve uma boa relação com os alunos. “Era exigente, mas eles gostavam de mim. Depois do jantar, vários vinham ao meu quarto assistir televisão — às vezes, até 15 sentados no chão”.

Gestão do Hospital Azambuja

Em 1984, padre Nélio assumiu a gestão geral do Hospital Azambuja, acumulando as funções de diretor do hospital, diretor-presidente do Santuário e administrador de uma fazenda ligada à instituição. Ele continuou a lecionar até 1985, quando passou a se dedicar mais à administração.

Entre os muitos episódios que marcaram sua vida religiosa, ele se lembrou de uma confissão feita inteiramente em alemão, idioma que domina. “Achei curioso. Eram poucos os padres que falavam alemão, então os mais velhos procuravam a gente para se confessar nessa língua.”

Ao longo dos anos, padre Nélio acompanhou de perto a transformação do bairro Azambuja e o crescimento do hospital. Quando iniciou a gestão, o hospital contava com 50 leitos e cerca de 100 funcionários. Hoje, são 210 leitos e 880 colaboradores.

“Fazer o bem para Brusque sempre foi minha missão. Nunca me senti rejeitado aqui, muito pelo contrário. Fui muito bem acolhido. Já passei mais tempo em Brusque do que na minha cidade natal. Daqui, só saio para o cemitério. A única porta que nunca pode ser fechada é a do hospital”, disse.

Ao falar da infância em Luiz Alves, padre Nélio se lembrou de uma juventude comum, dividida entre os estudos e os momentos de lazer. A convivência com o padre Bertolino, figura importante da comunidade, despertou seu desejo de seguir a vida sacerdotal.

Apesar de ter sido criado em uma família luterana, sua vocação o levou à Igreja Católica aos 14 anos, enquanto estudava em Jaraguá do Sul. “Minha mãe queria que eu fosse pastor, mas não me identifiquei. O que me encantava mesmo era ser padre — e essa foi a escolha da minha vida”.

Trajetória de padre Nélio ao longo dos anos

1969 a 1970 – Professor no Colégio São Luís, Jaraguá do Sul

1971 a 1972 – Professor na Escola Básica João Gaya, Luiz Alves

1973 a 1975 – Professor no Seminário Menor Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, Brusque

1979 a 1980 – Padre Auxiliar em Major Gercino e São João Batista

– Diretor do Asilo de Nossa Senhora de Caravaggio, Azambuja, Brusque

1980 a 1984 – Sacerdote formador e professor no Seminário Menor Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, Azambuja, Brusque

1984 – Membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores da Arquidiocese de Florianópolis por 20 anos

1984 – Administrador da Fazenda Brilhante desde 1984

1984 a 2010 – Procurador dos Bens da Mitra Metropolitana de Florianópolis, Arquidiocese, Florianópolis

10 de janeiro de 1984 – Diretor e Tesoureiro do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux e Auxiliar na Pastoral do Santuário, Azambuja, Brusque

19 de janeiro de 1984 – Presidente e Tesoureiro do Educandário Nossa Senhora de Lourdes, Azambuja, Brusque

1º de janeiro de 2005 – Vigário Paroquial da Paróquia Santa Teresinha, Santa Teresinha, Brusque

7 de março de 2009 – Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, Brusque

8 de fevereiro de 2010 – Diretor Administrativo do Hospital Arquidiocesano Cônsul C. Renaux e Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, Brusque

Leia também:

1. Brusque pode ter calor acima de 30°C nesta sexta-feira antes da frente fria

2. Homem fica ferido após bater carro em poste no Lageado Baixo, em Guabiruba

3. Mães de muitos: conheça histórias de brusquenses que formaram grandes famílias

4. Festa de igreja, drive-thru do bem e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

5. Brusque Basquete visita o Joaçaba pelo Brasileiro CBB; saiba como assistir

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: