Conheça as ações de sustentabilidade presentes na 38ª Fenarreco, em Brusque



A Prefeitura de Brusque anunciou que as ações de sustentabilidade da Fenarreco foram ampliadas nesta 38ª edição.

Dentre as práticas sustentáveis, por meio da parceria com a Veolia, os resíduos plásticos gerados durante os 11 dias de evento, incluindo todas as lonas e banners de comunicação, serão valorizados e transformados em energia verde para alimentar os fornos de cimenteiras no estado.

O processo funciona da seguinte forma: durante os onze dias de festa, os conteúdos recicláveis são segregados, de modo que os plásticos gerados no evento sejam coprocessados para blendagem, tornando-se combustível para usinas, na produção de cimento.

São 30 lixeiras de coleta seletiva espalhadas pela festa. A festa gera um número significativo de resíduos plásticos que serão valorizados, em um modelo de economia circular.

Outra iniciativa é a compensação das emissões de gases de efeito estufa. Pelo segundo ano consecutivo, toda a energia consumida durante o evento, além do resíduo e deslocamento das bandas serão mensurados e quantificados por meio da parceria com a empresa Neutraliza.

As emissões serão compensadas após a Fenarreco, por meio do plantio de árvores nativas.

“A sustentabilidade é um pilar fundamental para os eventos. Estamos muito felizes de fazer parte da festa mais uma vez e contribuir para que o eventro deixe um legado positivo para o meio ambiente”, destaca Damáris Gonçalves Padilha, diretora de Sustentabilidade da Neutraliza.

Entre as novidades deste ano está o ponto de hidratação. Localizado próximo à praça de alimentação, os visitantes têm acesso à água filtrada e gelada, reduzindo o uso de garrafas plásticas.

Nesta edição, o restaurante oficial, assim como os estabelecimentos da praça de alimentação, fazem a coleta e descarte adequados do óleo de cozinha utilizado na preparação dos alimentos. Muitos deles também, dão preferência a embalagens de papel, substituindo o plástico sempre que possível.

A diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva, destaca que “é parte do planejamento do nosso evento pensar também a sustentabilidade e nosso impacto no mundo. A Fenarreco é uma festa grande e que também dá esse exemplo positivo”.