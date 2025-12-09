Conheça as ações do Samae que foram realizadas em 2025 para reduzir os impactos do verão em Brusque

O Samae de Brusque informou que, em 2025, ampliou as frentes de trabalho para reduzir os impactos do verão no abastecimento de água.

Entre as ações, estão a construção de novas casas de bombas e as ampliações nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) Central e Zantão, que, segundo a autarquia, aumentaram a capacidade de tratamento. Três equipes também passaram a atuar na melhoria das redes em diferentes pontos da cidade.

Ao longo do ano, cerca de 9 quilômetros de rede foram ampliados ou substituídos. Segundo o diretor-geral de Operações, Ruan Reis, parte das intervenções teve como objetivo melhorar a pressão em locais já atendidos, enquanto outras levaram abastecimento a regiões que ainda não possuíam água encanada.

“Alguns pontos receberam melhoria de rede, garantindo mais pressão para a região. Mas destacamos a grande ampliação que realizamos durante 2025”.

Ruan explica ainda que, para alcançar esse volume de obras, foram montadas três equipes exclusivas de ampliação de rede.

“Estávamos com frentes praticamente 24 horas por dia. Uma equipe no primeiro turno, outra no segundo e, em alguns pontos estratégicos, os trabalhos ocorreram durante a madrugada”, destaca.

Parte das ampliações ocorreu em conjunto com a Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Obras e de Infraestrutura Estratégica. Conforme o diretor, esse alinhamento permite otimizar intervenções.

“Com a execução de obras realizadas pela Prefeitura, o Samae aproveita para realizar as melhorias da rede, evitando intervenções futuras. Um exemplo é a nova Beira Rio, que já possui rede instalada em toda a sua extensão, garantindo reforço no abastecimento dos bairros Jardim Maluche, Guarani e Rio Branco”, continua.

Pavimentação comunitária

A prefeitura informou também que o Projeto de Pavimentação Comunitária, da Secretaria de Obras, contribuiu para as melhorias, com ampliações executadas nas ruas Adelina Debatin, José Debatin, Rosa Debatin e José Ramiro Dias.

No bairro Azambuja, a autarquia disse ter solucionado um problema histórico em uma das regiões mais íngremes da cidade, envolvendo as ruas AZ-004 e Luiz Machado. No local, além da ampliação da rede, foi necessária a construção de uma casa de bombas para garantir a pressurização da água até as áreas mais elevadas.

“Outra obra importante foi a ampliação da adutora que liga a captação de água à Estação de Tratamento Central. A nova tubulação, com 500 milímetros de diâmetro, passa pelos bairros por meio das ruas General Osório e Hercílio Luz”, disse a prefeitura.

Diversas outras vias também receberam melhorias, entre elas Vicente Merizio, Alberto Müller, Ana Tomasi, AC-024, AC-045, AC-044, DJ-030, ST-016, Antônio Jacó Paza, Fernando Brandt, Pedro Laurentino Soares, Rua Volta Grande, Francisco Frederico da Silva, Alberto Klabunde, Luiza Eugênia Floriani Kistenmacher e trechos da Beira Rio, na margem direita e esquerda.

Para o próximo ano, a expectativa é dar continuidade às ampliações e melhorias no sistema de abastecimento. “Paralelamente a essas intervenções, já estamos realizando os trabalhos para garantir novos reservatórios, como nos bairros Rio Branco e Volta Grande”, finaliza Reis.

