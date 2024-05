Conheça as candidatas à realeza da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá

Foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 27, as candidatas à realeza da 30ª Festa Bergamasca de Botuverá. Cinco jovens disputam o título de rainha, primeira e segunda princesa da festa do município. A eleição ocorrerá no dia 8 de junho, às 19h30, no Salão da Paróquia São José.

Confira as candidatas:

Bruna Fernanda da Costa Cordeiro – 19 anos – Lageado Alto

Danieli Dalabeneta – 19 anos – Vargem Grande

Gabriela Dalabeneta – 20 anos – Vargem Grande

Isabella Betinelli Ziegler – 19 anos – Gabiroba

Marieli da Silva – 20 anos – Gabiroba

