Conheça as candidatas ao título da Realeza da 39ª Fenarreco
Ao todo, 15 candidatas concorrem ao título de rainha da Festa Nacional do Marreco
O concurso que vai eleger a Rainha, a 1ª Princesa e a 2ª Princesa da 39ª edição da Fenarreco já tem suas concorrentes definidas. Após a análise das inscrições, 15 jovens foram classificadas para participar da escolha da nova realeza no dia 19 de outubro, às 18h30, no palco do pavilhão da Fenarreco.
No total, 19 inscrições foram recebidas, mas quatro candidatas não atenderam aos critérios estabelecidos no edital. Agora, as 15 selecionadas iniciam oficialmente a preparação para o concurso, que terá como primeiro compromisso um café da manhã no Hotel Monthez, momento em que poderão se conhecer e começar a se integrar.
A coordenação do concurso está a cargo da ex-rainha da Fenarreco 2017 e Miss Brusque 2022, Shaiani Hodecker. Ela destaca a importância do processo de preparação. “Estou muito feliz em compartilhar que este ano tivemos um número incrível de inscrições para o concurso da Fenarreco. Após uma análise criteriosa, 15 candidatas foram selecionadas de acordo com o edital, e agora iniciaremos uma jornada muito especial, juntas”.
Shaiani explica que, a partir de agora, as meninas iniciarão um processo de preparação. “Nosso objetivo vai muito além da preparação para o dia do concurso. Queremos transmitir a essas meninas o verdadeiro significado da Fenarreco, mostrando o quanto ela representa para a nossa cidade e a importância de carregar esse legado”.
“Durante esse processo, vamos trabalhar a oratória, a comunicação e a desenvoltura, para que cada candidata se sinta confiante em representar nossa cultura germânica com graça e autenticidade. Também vamos conversar sobre como se portar diante do público, o que significa ser realeza e a responsabilidade que isso traz. Afinal, não é apenas usar uma coroa, mas sim levar nossa história, alegria e tradição para outras pessoas”, detalha.
“Vai ser uma jornada de aprendizado, crescimento e celebração, preparando não só as meninas para o concurso, mas para uma experiência que elas levarão para a vida toda”, conclui.
A diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva, também ressalta a relevância da participação das candidatas e do papel da realeza para Brusque.
“Ver tantas jovens interessadas em representar a Fenarreco e Brusque nos enche de orgulho. Agora começaremos um trabalho para formar verdadeiras embaixadoras da nossa festa e da nossa cidade, que vão levar a nossa cultura e tradição para todo o país.”
As eleitas terão mandato de novembro de 2025 a outubro de 2026 e vão representar oficialmente a Fenarreco e Brusque. Elas receberão faixa, coroa e uma bolsa de R$ 2 mil por mês, enquanto estiverem no exercício da função.
Adriely Raissa Bittencourt, 20 anos
Mora no bairro Volta Grande
Andrielle Mello dos Santos, 25 anos
Mora no bairro Santa Rita
Caroline Leite, 22 anos
Mora no bairro Águas Claras
Gabriela de Oliveira Santos, 20 anos
Mora no bairro Jardim Maluche
Laisa Gabriele Gums, 24 anos
Mora no bairro Águas Claras
Larissa Laurindo, 25 anos
Mora no bairro São Pedro
Letícia Kohler Amorim, 25 anos
Mora no bairro Águas Claras
Marcela Bittencourt, 23 anos
Mora no bairro Paquetá
Monique Cristini Viertel Leal, 20 anos
Mora no bairro Limoeiro
Nathalia Carolayne Silva da Silva, 25 anos
Mora no bairro Águas Claras
Nicoli Isabel Gollo, 20 anos
Mora no bairro Águas Claras
Taila Fernanda Berger Siqueira, 23 anos
Mora no bairro Azambuja
Tania Maiara da Silva Klein, 28 anos
Mora no bairro Limeira
Vitoria Machado Teixeira, 21 anos
Mora no bairro Águas Claras
Yasmim Kamille dos Santos Lopes, 21 anos
Mora no bairro Centro II
