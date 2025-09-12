Conheça as candidatas ao título da Realeza da 39ª Fenarreco

O concurso que vai eleger a Rainha, a 1ª Princesa e a 2ª Princesa da 39ª edição da Fenarreco já tem suas concorrentes definidas. Após a análise das inscrições, 15 jovens foram classificadas para participar da escolha da nova realeza no dia 19 de outubro, às 18h30, no palco do pavilhão da Fenarreco.

No total, 19 inscrições foram recebidas, mas quatro candidatas não atenderam aos critérios estabelecidos no edital. Agora, as 15 selecionadas iniciam oficialmente a preparação para o concurso, que terá como primeiro compromisso um café da manhã no Hotel Monthez, momento em que poderão se conhecer e começar a se integrar.

A coordenação do concurso está a cargo da ex-rainha da Fenarreco 2017 e Miss Brusque 2022, Shaiani Hodecker. Ela destaca a importância do processo de preparação. “Estou muito feliz em compartilhar que este ano tivemos um número incrível de inscrições para o concurso da Fenarreco. Após uma análise criteriosa, 15 candidatas foram selecionadas de acordo com o edital, e agora iniciaremos uma jornada muito especial, juntas”.

Shaiani explica que, a partir de agora, as meninas iniciarão um processo de preparação. “Nosso objetivo vai muito além da preparação para o dia do concurso. Queremos transmitir a essas meninas o verdadeiro significado da Fenarreco, mostrando o quanto ela representa para a nossa cidade e a importância de carregar esse legado”.

“Durante esse processo, vamos trabalhar a oratória, a comunicação e a desenvoltura, para que cada candidata se sinta confiante em representar nossa cultura germânica com graça e autenticidade. Também vamos conversar sobre como se portar diante do público, o que significa ser realeza e a responsabilidade que isso traz. Afinal, não é apenas usar uma coroa, mas sim levar nossa história, alegria e tradição para outras pessoas”, detalha.

“Vai ser uma jornada de aprendizado, crescimento e celebração, preparando não só as meninas para o concurso, mas para uma experiência que elas levarão para a vida toda”, conclui.

A diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur), Juliana da Silva, também ressalta a relevância da participação das candidatas e do papel da realeza para Brusque.

“Ver tantas jovens interessadas em representar a Fenarreco e Brusque nos enche de orgulho. Agora começaremos um trabalho para formar verdadeiras embaixadoras da nossa festa e da nossa cidade, que vão levar a nossa cultura e tradição para todo o país.”

As eleitas terão mandato de novembro de 2025 a outubro de 2026 e vão representar oficialmente a Fenarreco e Brusque. Elas receberão faixa, coroa e uma bolsa de R$ 2 mil por mês, enquanto estiverem no exercício da função.

Conheça as candidatas:

Adriely Raissa Bittencourt, 20 anos

Mora no bairro Volta Grande

Andrielle Mello dos Santos, 25 anos

Mora no bairro Santa Rita

Caroline Leite, 22 anos

Mora no bairro Águas Claras

Gabriela de Oliveira Santos, 20 anos

Mora no bairro Jardim Maluche

Laisa Gabriele Gums, 24 anos

Mora no bairro Águas Claras

Larissa Laurindo, 25 anos

Mora no bairro São Pedro

Letícia Kohler Amorim, 25 anos

Mora no bairro Águas Claras

Marcela Bittencourt, 23 anos

Mora no bairro Paquetá

Monique Cristini Viertel Leal, 20 anos

Mora no bairro Limoeiro

Nathalia Carolayne Silva da Silva, 25 anos

Mora no bairro Águas Claras

Nicoli Isabel Gollo, 20 anos

Mora no bairro Águas Claras

Taila Fernanda Berger Siqueira, 23 anos

Mora no bairro Azambuja

Tania Maiara da Silva Klein, 28 anos

Mora no bairro Limeira

Vitoria Machado Teixeira, 21 anos

Mora no bairro Águas Claras

Yasmim Kamille dos Santos Lopes, 21 anos

Mora no bairro Centro II

