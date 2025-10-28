Conheça as relíquias de São Carlo Acutis que estão na Igreja Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque
Devoção ao santo foi impulsionada pelo envolvimento da juventude local
Devoção ao santo foi impulsionada pelo envolvimento da juventude local
A Igreja Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque, guarda uma rara relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis, o padroeiro da internet, além de uma pétala de rosa retirada do seu túmulo.
O fio de cabelo do jovem italiano, canonizado em 2025, está exposto junto das relíquias de São João Paulo II e São Luís Gonzaga, em um memorial criado para celebrar os 150 anos da paróquia.
O padre Rodrigo Fernando Tascheck conta que a devoção ao santo começou há alguns anos, impulsionada pelo envolvimento da juventude local.
“Carlo Acutis tem uma história muito querida aqui na paróquia e na cidade de Brusque, porque as pessoas se identificam com ele. É um santo deste milênio, que viveu uma realidade muito parecida com a nossa”, explica.
Segundo o padre, a devoção surgiu a partir de pequenos gestos. “Tudo começou quando o padre Paulo trouxe uma imagem e um santinho do Carlo, e depois o padre Tiago, que trabalhava com os jovens, formou um grupo de amigos do Carlo. A partir daí, a devoção cresceu muito.”
Em 2020, após a beatificação, as missas dedicadas ao beato passaram a reunir cada vez mais pessoas, atraindo fiéis de diferentes regiões e fortalecendo o movimento de devoção em Brusque.
A relíquia de primeiro grau (fio de cabelo), chegou à Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque, em 2022, como reconhecimento ao trabalho de evangelização realizado na cidade.
“Poucos lugares têm uma relíquia como essa. Algumas ainda peregrinam pelo país, e nós temos a graça de tê-la aqui”, destaca o padre.
Segundo ele, o fio de cabelo foi confeccionado pela própria avó de Carlo e representa mais do que um símbolo religioso.
“Nossa cidade é muito abençoada. Temos São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, uma relíquia de São João Paulo II e agora a de Carlo Acutis, o padroeiro da internet e anjo da juventude”, complementa o padre.
A relíquia fica exposta permanentemente na igreja, junto com as de São Luís Gonzaga e de São João Paulo II. Ela integra o memorial dos 150 anos da paróquia, localizado logo na entrada, à direita, em um espaço especialmente preparado.
Além da relíquia de primeiro grau, a paróquia também guarda uma pétala de rosa retirada do túmulo de Carlo Acutis, em 2017, quando ele ainda estava sepultado em Assis, na Itália.
“O curioso é que essas pétalas não se deterioram. Essa foi retirada e permanece intacta até hoje. Já foi levada a retiros e paróquias, enfrentou o calor de Brusque, e sequer murchou”, conta o padre Rodrigo.
Ele afirma que o estado preservado da pétala é um sinal de fé. “Quando vejo os arranjos da igreja, que precisam ser trocados toda semana, e comparo com essa pétala que continua vermelha e até exala perfume de rosa, vejo um grande sinal de Deus”, acrescenta.
A pétala fica guardada na sacristia e é exposta todo dia 12, durante a missa devocional ao santo.
Padre Rodrigo chama atenção para as coincidências das datas relacionadas a Carlo Acutis, mostrando como esses sinais reforçam a ligação do santo com a fé e o Brasil.
Ele observa que o dia de aparição de Nossa Senhora Aparecida coincide com a data de aniversário do jovem. “Essas datas confirmam a relação dele com o Brasil. No dia da Independência, ele foi canonizado. São muitos sinais que temos aqui”.
O padre explica que o trabalho com os jovens é constante, estimulando-os a participar de atividades da comunidade e da igreja. Ele detalha ainda os dois momentos dedicados à juventude na paróquia: “a missa do dia 12 é às 19h, e a missa com os jovens acontece toda primeira sexta-feira do mês, às 22h30”.
Nascido em 1991, em Londres, e criado em Milão, Carlo Acutis destacou-se desde cedo pela devoção à Eucaristia e pela habilidade com tecnologia. Criou um site que catalogava milagres eucarísticos de todo o mundo, o que lhe rendeu o título de “ciberapóstolo da fé”.
Ele morreu em 2006, foi beatificado em 2020, em Assis, e canonizado em 2025, tornando-se o primeiro santo do milênio e padroeiro da internet. Seu corpo está exposto na Itália, onde recebe milhares de visitantes todos os anos.
“Ele sonhava com uma geração que lotasse não só estádios e casas de shows, mas também igrejas para rezar. Hoje, vemos esse sonho se tornar realidade aqui em Brusque”, conclui o padre.
Colaborou: Bruno da Silva
Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque: