Conheça as relíquias de São Carlo Acutis que estão na Igreja Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque

A Igreja Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque, guarda uma rara relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis, o padroeiro da internet, além de uma pétala de rosa retirada do seu túmulo.

O fio de cabelo do jovem italiano, canonizado em 2025, está exposto junto das relíquias de São João Paulo II e São Luís Gonzaga, em um memorial criado para celebrar os 150 anos da paróquia.

O padre Rodrigo Fernando Tascheck conta que a devoção ao santo começou há alguns anos, impulsionada pelo envolvimento da juventude local.

“Carlo Acutis tem uma história muito querida aqui na paróquia e na cidade de Brusque, porque as pessoas se identificam com ele. É um santo deste milênio, que viveu uma realidade muito parecida com a nossa”, explica.

Segundo o padre, a devoção surgiu a partir de pequenos gestos. “Tudo começou quando o padre Paulo trouxe uma imagem e um santinho do Carlo, e depois o padre Tiago, que trabalhava com os jovens, formou um grupo de amigos do Carlo. A partir daí, a devoção cresceu muito.”

Em 2020, após a beatificação, as missas dedicadas ao beato passaram a reunir cada vez mais pessoas, atraindo fiéis de diferentes regiões e fortalecendo o movimento de devoção em Brusque.

Fio da esperança

A relíquia de primeiro grau (fio de cabelo), chegou à Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque, em 2022, como reconhecimento ao trabalho de evangelização realizado na cidade.

“Poucos lugares têm uma relíquia como essa. Algumas ainda peregrinam pelo país, e nós temos a graça de tê-la aqui”, destaca o padre.

Segundo ele, o fio de cabelo foi confeccionado pela própria avó de Carlo e representa mais do que um símbolo religioso.

“Nossa cidade é muito abençoada. Temos São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, uma relíquia de São João Paulo II e agora a de Carlo Acutis, o padroeiro da internet e anjo da juventude”, complementa o padre.

A relíquia fica exposta permanentemente na igreja, junto com as de São Luís Gonzaga e de São João Paulo II. Ela integra o memorial dos 150 anos da paróquia, localizado logo na entrada, à direita, em um espaço especialmente preparado.

Pétala que não “perde a vida”

Além da relíquia de primeiro grau, a paróquia também guarda uma pétala de rosa retirada do túmulo de Carlo Acutis, em 2017, quando ele ainda estava sepultado em Assis, na Itália.

“O curioso é que essas pétalas não se deterioram. Essa foi retirada e permanece intacta até hoje. Já foi levada a retiros e paróquias, enfrentou o calor de Brusque, e sequer murchou”, conta o padre Rodrigo.

Ele afirma que o estado preservado da pétala é um sinal de fé. “Quando vejo os arranjos da igreja, que precisam ser trocados toda semana, e comparo com essa pétala que continua vermelha e até exala perfume de rosa, vejo um grande sinal de Deus”, acrescenta.

A pétala fica guardada na sacristia e é exposta todo dia 12, durante a missa devocional ao santo.

Padre Rodrigo chama atenção para as coincidências das datas relacionadas a Carlo Acutis, mostrando como esses sinais reforçam a ligação do santo com a fé e o Brasil.

Ele observa que o dia de aparição de Nossa Senhora Aparecida coincide com a data de aniversário do jovem. “Essas datas confirmam a relação dele com o Brasil. No dia da Independência, ele foi canonizado. São muitos sinais que temos aqui”.

O padre explica que o trabalho com os jovens é constante, estimulando-os a participar de atividades da comunidade e da igreja. Ele detalha ainda os dois momentos dedicados à juventude na paróquia: “a missa do dia 12 é às 19h, e a missa com os jovens acontece toda primeira sexta-feira do mês, às 22h30”.

Vida do santo

Nascido em 1991, em Londres, e criado em Milão, Carlo Acutis destacou-se desde cedo pela devoção à Eucaristia e pela habilidade com tecnologia. Criou um site que catalogava milagres eucarísticos de todo o mundo, o que lhe rendeu o título de “ciberapóstolo da fé”.

Ele morreu em 2006, foi beatificado em 2020, em Assis, e canonizado em 2025, tornando-se o primeiro santo do milênio e padroeiro da internet. Seu corpo está exposto na Itália, onde recebe milhares de visitantes todos os anos.

“Ele sonhava com uma geração que lotasse não só estádios e casas de shows, mas também igrejas para rezar. Hoje, vemos esse sonho se tornar realidade aqui em Brusque”, conclui o padre.

Colaborou: Bruno da Silva

