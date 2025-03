Atleta de Brusque que foi modelo mirim agora integra categorias de base do Grêmio

Um jovem atleta de Brusque está integrando as categorias de base do Grêmio Futebol Clube, no Rio Grande do Sul. Iuri Schmidt, de 10 anos, começou com treinamentos pelo Cedrense e pela Afeg e chegou a ser cogitado pelo Flamengo e Athlético Paranaense.

Morador do bairro Dom Joaquim, o atleta integra a base do clube gaúcho desde o ano passado, quando recebeu o convite do time enquanto ainda treinava na Afeg, em Guabiruba.

O pai, Marcemino Schmidt, conta que o filho nasceu com um problema nas pernas, mas que conforme os anos a situação voltou à normalidade. “Eu sempre digo que foi um milagre”.

Aos quatro anos, Iuri havia se tornado modelo. Foi fotografado por diversas grandes marcas da região, mas com a ida para o clube gaúcho, teve que deixar a carreira dos estúdios.

Iuri e Futebol

No futebol, Iuri treinava nos espaços da Associação de Futebol Educacional de Guabiruba (Afeg) e pelo C.F.A Cedrense. Pela Afeg, disputou diversas competições.

Mas sua ida para o Grêmio começou após a percepção de um olheiro do Flamengo que o encontrou durante um de seus treinamentos na Afeg, no final de 2023.

Após isso, o jovem foi convidado a realizar uma semana de testes em um núcleo do clube carioca em Curitiba. Ele foi aprovado e seguiu treinando no Paraná. “Era pra termos ido para Curitiba no ano passado, ficar dois meses para depois ir para o Rio de Janeiro”, conta o pai, mas menciona que a família não tinha condições de se mudar para o estado, então um outro acordo foi feito.

Neste mesmo período, um avaliador do Clube Athletico Paranaense acompanhou Iuri em um de seus treinos e lhe fez o convite para o clube, porém, “lá ele tinha que fazer uma semana de avaliação, que seria em fevereiro. Mas aí o pessoal do Flamengo não liberou, pois em janeiro estaríamos em Curitiba passando pela preparação para ir para o Rio”.

E também durante este período, através de um empresário, o Grêmio conheceu o jovem atleta. “Ele [empresário] me ligou e falando que o Grêmio queria o Iuri lá, então entraram em contato com a gente e o aprovaram direto, não precisou fazer nenhum teste”.

“Fomos para o Grêmio no final de fevereiro de 2024. No final do ano alguns meninos foram dispensados. A nossa meta era ficar até o próximo ano, que foi batida. Ao longo do ano ele foi campeão de diversos torneios”.

“Tudo muito rápido”

Marcemino conta que tudo aconteceu muito rápido, que em cerca de oito meses, ele e a esposa já estavam morando em Porto Alegre. O pai e a família passaram as férias em Brusque para depois então retornar ao Rio Grande do Sul, que é quando Iuri retoma os treinos no Grêmio.

“Depois que o cara do Flamengo viu ele [Iuri] tudo aconteceu muito rápido”. O pai menciona que a escolha pelo tricolor gaúcho aconteceu por conta da distância entre Brusque e Rio de Janeiro. “A gente deixa um menino de 23 anos aqui [em Brusque], não tínhamos como ficar indo e voltando a cada dois meses para fazer uma visita, sabe, porquê do Rio teria que ser de avião, para vir sexta de noite e voltar domingo, né. Então por isso a gente optou pelo Grêmio. Estamos bem felizes lá”.

Para Iuri, os treinos no clube gaúcho são bem mais “pegados” do que os das escolinhas. Mas se diz feliz e que é um sentimento muito grande de poder treinar no Grêmio. “É uma equipe muito grande”.

Apesar de ainda ser novo e estar caminhando para a profissionalização, ele incentiva demais meninos que sonham em se tornar jogador de futebol. “E pra todos que desejam ser um jogador, se esforcem, que tudo acaba dando certo”.

