Conheça família do MS que fez mudança para Brusque de carro e compartilha rotina nas redes sociais

Assim como muitas famílias ao longo da história, Viviane Martins, Willian Salgado e as três filhas chegaram no início de fevereiro em Brusque em busca de melhores oportunidades. Viviane compartilhou no TikTok como foi a viagem de carro, com origem em Corguinho, no interior do Mato Grosso do Sul, que durou um meio e dia, e emocionou muitos seguidores, além de ter atingido mais de 630 mil visualizações.

Desde então, ganhou quase 10 mil seguidores. Mais do que isso, está muito feliz com o que encontrou e empolgada com o que o futuro guarda para eles.

Viviane tem 28 anos e trabalhava com design e aplicação de extensões de cílios na sua cidade. Já o marido era funcionário de um frigorífico. A falta de oportunidades, porém, o fez tomarem a decisão de encarar uma mudança de cenário.

“Eu atendia muito bem como lash designer, mas meu marido teve que sair do frigorífico, onde trabalhou por oito anos. Saiu por motivos de saúde e acabou que não teve oportunidades na nossa cidade, por ser uma cidade pequena. Escolhemos Brusque por um parente que já morava aqui e nos falou sobre diversas oportunidades da cidade”, relata.

Quando ficaram sabendo da prosperidade econômica em Brusque, entenderam que mudar era a melhor decisão. Ela admite que não foi uma mudança muito planejada, mas que arriscaram mesmo assim.

“Não tivemos muito planejamento para falar a verdade”, conta. “Foi coisa de um mês e meio conversando e já começamos a vender nossas coisas para vir”.

Primeiros meses em Brusque

A viagem de carro, segundo Viviane, foi tranquila, apesar do trajeto desconhecido. “Passamos algum apuro nas serras, pois na nossa região não temos. Pegamos chuva, mas não tivemos nenhum imprevisto. Mesmo com a loucura de vir sem fazer a revisão completa no carro por questão de dinheiro mesmo”, lembra.

O maior desafio, até agora, pelo fato de ter vindo toda a família, foi nos manter nos primeiros meses.

“Infelizmente tivemos que desfazer do nosso carro pois o mesmo começou a dar problemas. Vendemos quase de graça, mas graças a Deus estamos dando a volta por cima. As oportunidades estão aparecendo”.

Atualmente, eles moram em um apartamento no bairro x e o casal já conseguiu trabalho. Além disso, as crianças já estão na escola. “Conseguimos rápido, na verdade foi a primeira coisa que fizemos”, conta. Meu marido e eu já estamos trabalhando também graças a Deus.

“Muita gente gosta de ajudar”

As primeiras impressões deles em relação a Brusque e à população não poderiam ser melhores.

“Olha, gostamos de tudo aqui. Já passeamos em alguns lugares, fomos conhecer o zoobotânico. Não éramos acostumados com tantas lojas e com os preços, são realmente maravilhosos”.

Ela conta que ficou encantada pela forma como foram recebidos. “Brusque nos abraçou. Uma educação sem igual, muita gente que gosta de ajudar quem vem de fora. Viemos apenas com roupas e ganhamos muitas coisas para a casa. Em todo lugar que íamos, recebemos dicas de trabalhos. Só tenho a agradecer ao povo brusquense pela recepção”.

Viviane conta que o principal objetivo deles é um futuro melhor para as filhas. “Que Deus possa nos abençoar e abrir muitas portas, para conseguirmos conquistar nossos objetivos”, diz. Apesar de sentirem muitas saudades dos avós e amiguinhos, as crianças estão bem adaptadas e amam uma praia. “Se adaptaram mais rápido do que imaginei”.

Ela conta que, em relação à cidade onde morava, Brusque tem uma logística muito mais eficiente. “A vida é bem melhor de onde morávamos. Tudo é perto, fácil de resolver praticamente tudo, não precisamos nos deslocar para muito longe como na nossa cidade. Fora a educação das escolas e a vontade do povo de acolher e ajudar quem vem de fora”.

Viviane conta que pretende continuar compartilhando a rotina deles nas redes sociais. “Os seguidores do TikTok nos auxiliam muito também, já tenho muitos seguidores daqui da cidade. E graças a essa vinda para Brusque e começar a compartilhar tudo, foi que comecei a crescer. Quando vim tinha 8 mil seguidores e agora mais de 17,4 mil e, se Deus quiser, vou continuar crescendo e querendo ajudar também quem pensa em vir para cá”.

