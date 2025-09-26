Em Brusque, cidade marcada pela força do trabalho e pela tradição, há também quem se dedique a escutar os sussurros da natureza — especialmente os que vêm do canto das aves.

Entre esses guardiões silenciosos está Gabriel Gonzaga, 24 anos, morador do bairro Águas Claras — biólogo formado em 2023 e um dos raros observadores que enxergam o extraordinário onde muitos passam distraídos.

Nesse contexto, ele transformou uma paixão de infância em uma verdadeira missão: revelar, por meio da fotografia, os encantos ocultos da vida silvestre.

Com sensibilidade e precisão, passou a mostrar a beleza escondida nas asas das aves e nos cantos discretos presentes na natureza selvagem.

Paixão pelas aves

Desde pequeno, Gabriel demonstrava uma conexão incomum com o mundo natural.

As aves, em especial, despertaram nele uma curiosidade que ultrapassava o simples encantamento.

Foi por meio do site WikiAves que descobriu a prática da observação de pássaros — e ali, entre registros e relatos, encontrou seu lugar.

Por anos, anotou cada avistamento em cadernetas, como quem coleciona memórias vivas.

Aves eternizadas em fotos

Mas, em 2016, ao adquirir sua primeira câmera fotográfica, mesmo modesta, iniciou uma nova fase — marcada pela contribuição ativa para a ciência cidadã.

Com efeito, a lente passou a ser extensão do olhar. E o olhar, cada vez mais treinado, passou a captar não apenas espécies raras, mas também instantes de poesia natural.

A fotografia deixou de ser então apenas registro e tornou-se expressão.

O biólogo observador

Em 2019, Gabriel ingressou no curso de Ciências Biológicas, consolidando academicamente o que já pulsava em seu cotidiano. A formação veio em 2023, mas o compromisso com a natureza já era antigo.

Hoje, suas saídas de campo — muitas vezes acompanhadas pela namorada Karina e por amigos igualmente apaixonados — percorrem desde a janela de casa até as margens do rio Itajaí-Mirim, passando por florestas densas e unidades de conservação.

Brusque, Guabiruba e Nova Trento são os principais cenários de suas expedições. E cada clique, longe de ser apenas técnica, revela uma busca por aproximação e um chamado à contemplação.

Gabriel não fotografa apenas aves. Ele captura encontros. Um olhar entre espécies, um pouso inesperado, uma plumagem que se revela ao sol.

Suas imagens são testemunhos de uma natureza que insiste em existir, mesmo quando ignorada. E é justamente essa insistência que ele deseja compartilhar — não como espetáculo, mas como alerta.

Mostrar o que está perto, mas passa despercebido. Despertar, em quem vê, o desejo de preservar.

A história de Gabriel é daquelas que não se contam apenas com palavras. Ela se revela nas cores, nas texturas, nos silêncios que suas fotos carregam.

E, por isso, ao fim desta edição, após os anúncios, está exposta uma galeria de imagens que traduz, com clareza e sensibilidade, tudo o que aqui foi narrado.

Um convite sofisticado, pois, à contemplação — e, quem sabe, à transformação.

Vale a pena ver. E rever. Porque em cada fotografia há um pedaço do mundo que ainda pulsa. E Gabriel, com sua câmera e seu coração atento, nos lembra que preservar é, antes de tudo, perceber.

Aves e natureza em fotos

