Conheça o Zequinha, adversário do Bruscão na segunda fase do Brasileirão Série D

O quase ‘trintão’ Brusque enfrentará a quarta equipe centenária nesta edição do Brasileirão Série D. Depois de XV de Piracicaba (SP), São Paulo (RS) e Operário (PR), é a vez de encarar o São José (RS). Essa é apenas a segunda vez que o quadricolor avança para a fase mata-mata da competição nacional – a primeira foi em 2016, quando o time jogou contra o São Bento (SP) e foi eliminado.

A primeira partida estava marcada para o próximo domingo, no estádio Augusto Bauer, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a primeira rodada da competição, ontem à noite, para 9 de julho. As partidas de volta foram marcadas para 16 de julho. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto São Bernardo (SP) e Metropolitano. A mudança foi determinada para que haja tempo hábil para o julgamento de atleta irregular do São Raimundo, do Pará.

Terceira força da capital

Considerado por muitos a terceira força de Porto Alegre – atrás de Grêmio e Internacional -, o Zequinha é outra tradicional equipe que tenta, por meio da Série D, recuperar o espaço e o prestígio de outros tempos. Com 104 anos, o clube foi fundado por jovens católicos que apreciavam a prática esportiva no início do século passado.

Nos últimos anos a equipe vem conquistando títulos regionais e estaduais de prestígio, como a Copa Centeário em 2013, disputada por outros três clubes gaúchos que completaram 100 anos naquela temporada: Juventude, Cruzeiro e Santa Cruz. Também vieram as taças da Super Copa Gaúcha, em 2015, e do Campeonato Gaúcho do Interior, em 2016.

Já no Campeonato Gaúcho desta temporada, o Zequinha surpreendeu ao chegar nas quartas de final, embora tenha passado com a última colocação entre os times que avançaram. O São José perdeu as duas partidas da fase para o Novo Hamburgo, que sagraria-se campeão gaúcho.

Situação atual

Diferente da maioria dos times da Série D, incluindo o Brusque, o São José conseguiu manter boa parte do elenco do campeonato estadual para a Série D. Isso acarretou em um entrosamento que foi fundamental para a classificação como líder da chave. O Zequinha conquistou 12 pontos em 18 disputados, com um aproveitamento de quase 67%.

Em casa, o time gaúcho venceu todas, além de aplicar duas goleadas. Metropolitano e PSTC levaram 4 a 0 no Passo d’Areia. O time base do São José conta com: Fábio; Marcel, Claudinho, Everton e Eduardo; Fidelis, Diego Torres, Guedes e Clayton; Rafinha e Mateus.