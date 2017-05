Conheça os adversários do Bruscão na primeira fase da Série D

Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo são os destinos do Brusque na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe tenta pela segunda vez na sua história chegar à segunda etapa da longa competição nacional, que reúne nada menos que 68 equipes.

O primeiro confronto, no domingo, 21, será contra um adversário conhecido. O Operário-PR, campeão paranaense de 2015, fez três jogos-treino com o Bruscão entre esta e a última temporada, com uma vitória para cada lado e um empate.

Já a estreia do Bruscão em casa será contra o tradicional XV de Piracicaba. A equipe paulista que carrega um título nacional no currículo – o Brasileirão Série C de 1995 -, e viveu décadas de glórias, mas volta a uma competição nacional após muitos anos.

Por fim, o adversário gaúcho da vez será o São Paulo-RS. A centenária equipe conseguiu a permanência no estadual após derrotar o Grêmio na última rodada da primeira fase, e se preparou desde então para o segundo compromisso do ano.

XV de Piracicaba



O Nhô Quim já viveu dias de glória, mas nas últimas décadas a situação da tradicional equipe paulista é de queda brusca. Para que se tenha uma ideia, a última participação do time em uma competição nacional foi em 2003. É a primeira vez que o XV participa do Brasileirão Série D, e foi possível graças à conquista da Copa Paulista de 2016.

Com dificuldades financeiras, o time havia apresentado apenas oito atletas até a última terça-feira, sendo que nenhum deles estava com a documentação oficializada. O Nhô Quim disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e terminou na 12ª posição, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Nome oficial: Esporte Clube XV de Novembro

Cidade: Piracicaba (SP)

Data de Fundação: 15 de novembro de 1913

Apelidos: Nhô Quim, XV

Cores: Preto e branco

Mascote: Caipira

Principais títulos: Brasileirão Série C (1), Copa Paulista (1), Paulista A2 (5)

Estádio: Barão de Serra Negra, em Piracicaba

Data dos jogos contra o Brusque: 27/05 (Augusto Bauer); 16/06 (Serra Negra)

Operário-PR

O Fantasma é o time mais preparado e entrosado da chave. O mesmo elenco já vem treinando e atuando desde o início do ano, e além disso faz impecável estadual da segunda divisão no Paraná, com oito vitórias em nove jogos na primeira fase.

Nome oficial: Operário Ferroviário Esporte Clube

Cidade: Ponta Grossa (PR)

Data de fundação: 1º de maio de 1912 (105 anos)

Apelidos: Fantasma, OFEC

Cores: Preto e branco

Mascote: Fantasma

Principais títulos: Campeonato Paranaense (1), Campeonato Paranaense Segunda Divisão (1)

Estádio: Germano Krüger

Data dos jogos contra o Brusque: 21/05 (Germano Krüger); 25/06 (Augusto Bauer)

São Paulo (RS)



Lá dos Pampas surge o terceiro adversário do Bruscão na Série D. O São Paulo-RS também é centenário, mas mesmo assim, no futebol profissional, tem poucas glórias. O clube ostenta o título de campeão gaúcho de 1933, após uma vitória epopeica na final contra o Grêmio.

Quieto desde que o Gaúchão acabou – a campanha do time na elite não foi boa -, o São Paulo vem apresentando muitos reforços e, nos jogos-treino, impressiona. Chegou a vencer um deles contra um mistão do Grêmio na última semana. Alguns atletas, como Julio Abu, foram campeões gaúchos com o Novo Hamburgo e agora voltam ao Leão.

Nome oficial: Sport Club São Paulo

Cidade: Rio Grande (RS)

Data de fundação: 4 de outubro de 1908

Apelidos: Leão do Parque, Caturrita

Mascote: Leão

Cores: Verde e vermelho

Estádio: Aldo Dapuzzo

Principais títulos: Campeonato Gaúcho (1), Campeonato Gaúcho Segunda Divisão (2)