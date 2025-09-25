Conheça os campeões da primeira edição do Band Slam, promovido pela Sociedade Bandeirante

As finais do 1º Band Slam – Roland Garros, torneio de tênis, inspirado nos Grand Slams mundiais, foram realizadas na Sociedade Esportiva Bandeirante nesta quarta-feira, 24.

Cerca de 150 pessoas estiveram presentes para acompanhar os confrontos decisivos. Além disso, quase 1 mil pessoas acompanharam a final da Série Ouro de forma on-line.

Na Série Ouro, Luiz Eduardo Gamba, o Dado, venceu Antônio Schaefer, o Tonho, por 7-5 e 6-0. A final foi transmitida ao vivo.

Com o resultado, Dado Gamba se tornou o primeiro atleta do Band a gravar seu nome na taça do Grand Slam. O momento da premiação foi ainda mais especial: o troféu foi entregue pelas mãos do pai, Adilson, que emocionou a todos os presentes.

“Essa final foi intensa. Muitas idas e voltas: ele estava com 5-2, consegui buscar, virar e fazer o segundo set em uma semana que foi bem difícil para mim. Tive uma virose severa e pensei que não conseguiria estar aqui. O Tonho é um cara com físico exemplar, que devolve muitas bolas. Sabia que seria um jogo duro e que exigiria muito fisicamente, e eu não estava 100%. Por isso, esse troféu tem ainda mais valor. Estou muito feliz pela presença da minha família, dos meus pais. Agradeço imensamente a vinda de todos”, comenta.

A emoção da noite fez o campeão relembrar sua trajetória no esporte e o reencontro com as quadras, após dez anos parado. “Comecei a jogar tênis com 5 anos de idade e fui até os 18 em um nível bem forte, cheguei a ser campeão estadual e ficar entre os 20 melhores do Brasil, jogando até alguns torneios profissionais. Depois acabei me afastando. Esse ano decidi voltar. Eu agradeço muito ao tênis pela minha educação e crescimento desde a infância. A modalidade me ensinou responsabilidade, concentração, princípios e valores”, comenta.

Série Prata e feminino

Pela Série Prata, Jordan Maçaneiro venceu Anderson Nazario por 6-1 e 6-2 em uma partida marcada por boas jogadas. Para Jordan, a conquista teve um sabor especial.

“É uma experiência muito boa. Eu gostei muito desse formato. Possibilita que a gente jogue o jogo, tenha um tempo pra descansar, reavaliar o que errou, o que acertou e pensar no próximo adversário. Estou muito contente de estar voltando a jogar e poder levar um troféu pra casa”, completou.

Já na chave feminina, por conta de uma lesão, Carolina Bruns não pôde entrar em quadra, e o troféu de campeã ficou com Pillar Maestri.

Mesmo fora da decisão, Cau fez questão de destacar a importância do Band Slam como incentivo para a prática.

“Ter essa oportunidade de jogar, trazer pessoas e ver tanta gente acompanhando hoje na final é o que faz a diferença. No feminino tivemos poucas inscrições este ano, mas sei que muitas meninas jogam aqui no Bandeirante e espero que, no próximo ano, venham ainda mais. Infelizmente me machuquei e não consegui fazer a final. Tenho certeza de que a Pilar está muito feliz com o título. Quem sabe no próximo ano a gente possa se encontrar na final e, aí sim, jogar juntas para valer”, afirmou.

Avaliação

O diretor de Esportes Andrey Matias, organizador da competição junto com o diretor Tiago Kohler e o coordenador Éder Kogikowski, avaliou positivamente o primeiro torneio.

“Estamos em êxtase com o que vimos na final. O jogo entre Dado e Tonho foi acima da média, com lances lindos e um nível altíssimo de tênis. Mas mais do que isso, tivemos todo um contexto que fez a diferença: a transmissão ao vivo, o grande público presente e o envolvimento das famílias. Sempre costumo dizer que o Band é um clube tradicional e que a sua força está justamente nas gerações que convivem aqui dentro: pais, filhos e netos compartilhando momentos no esporte”, avalia.

Segundo ele, o sucesso de um evento se mede pelo engajamento do sócio, e neste torneio, a resposta foi incrível.

“A emoção da entrega do troféu do Dado pelas mãos do seu pai, o senhor Adilson, foi um momento inesquecível, eternizado em vídeo, que ficará para sempre disponível no site e no canal do Band. Isso é legado”, afirmou.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

