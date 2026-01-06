Conheça os elencos e saiba como foi a preparação de Brusque e Carlos Renaux para o Catarinense 2026
Competição tem novidades e inicia nesta terça-feira, 6, com o Quadricolor em ação
A edição de 2026 do Campeonato Catarinense inicia nesta terça-feira, 6, com o duelo entre Chapecoense e Brusque, na Arena Condá. Neste ano, 12 times brigam pelo título, sendo que, além do Quadricolor, o Carlos Renaux está de volta à elite após mais de 40 anos e representa a cidade na disputa do estadual. As duas equipes brusquenses vão se enfrentar apenas pela terceira vez na história em nível profissional, logo na segunda rodada, no dia 11 de janeiro.
Uma grande novidade é a mudança no regulamento do campeonato. Os 12 clubes estão divididos em duas chaves na primeira fase.
Os times de um grupo jogarão contra a outra chave, ou seja, os duelos de etapa inicial serão de grupo A x grupo B, totalizando seis rodadas.
Cada time jogará três partidas como mandante e outras três como visitante. Os quatro primeiros de cada chave irão avançar para as quartas de final e os dois últimos jogarão o quadrangular do descenso em jogos de ida e volta. Três equipes serão rebaixadas.
Outra novidade do Catarinense 2026 é a Taça Acesc 70 Anos, em que será definida uma terceira vaga na Copa do Brasil de 2027, assim como os finalistas do estadual.
Os times que forem eliminados nas quartas de final irão se enfrentar na repescagem. Os clubes que avançarem enfrentam os eliminados da semifinal.
Em relação à arbitragem, a FCF implantou de forma inédita a arbitragem de vídeo em todos os jogos, desde a primeira rodada.
O primeiro jogo de uma das equipes de Brusque como mandante acontece na quinta-feira, 8, quando o Renaux recebe o Concórdia, às 19h.
O gramado sintético do estádio Augusto Bauer, que foi trocado para se adaptar ao padrão Fifa, passou pela última vistoria nesta segunda-feira, 5. Inicialmente, o duelo entre Renaux e Concórdia está marcado para o Hercílio Luz, em Itajaí, mas a diretoria do Vovô acredita que a Federação Catarinense de Futebol (FCF) vai autorizar que o time estreie jogando na sua casa.
Finalista de quatro das últimas seis edições do Campeonato Catarinense, o Brusque viveu uma reformulação em relação à equipe da temporada passada.
No comando da equipe, Bernardo Franco deu lugar a Higo Magalhães. O time ainda perdeu, em meio à montagem do elenco, o gerente de Futebol Pedro Costa, que acertou com o Avaí. Até agora, o clube não anunciou um substituto.
O Brusque realizou nove contratações para a temporada, além dos retornos de Bernardo e Clinton, jogadores que atuaram no time até o fim da temporada passada.
Chegaram os meias João Prado e João Pedro, os laterais Raimar, Pedro Medeiros e João Felix, os zagueiros Ryan Santos, Salas, Alisson Cassiano e Milhorim e o volante Gazão. Nomes importantes da história recente do clube, Éverton Alemão, Alex Ruan e DG deixaram o Quadricolor, assim como grande parte do elenco de 2025.
A provável escalação do Brusque para a estreia, baseado no jogo-treino com o Joinville, deve ter: Nogueira; Mateus Pivô, Alisson Cassiano, Milhorim, Raimar; Gazão, Biel, João Pedro; Luizão, Clinton, Olávio.
“Foi uma preparação muito positiva. Temos uma equipe totalmente reformulada e isso demanda algum tempo em termos de entrosamento, de sincronia entre os setores. A gente entende isso, mas temos uma perspectiva muito boa. É lógico que o resultado vai definir tudo aquilo que nós estamos falando, mas, dentro disso, a gente está bem lúcido de que forma nós podemos transcorrer dentro da competição”, avalia o técnico Higo Magalhães.
O treinador não descarta a chegada de novos reforços, mas valoriza o trabalho de preparação feito até agora.
“Vamos sempre contar com a possibilidade de a chegada de alguém, até porque a gente deixa essa lacuna. No mercado, como a gente começou um pouco tarde em termos de contratação, tivemos um pouco mais de dificuldade, inflacionou muito. Hoje, os valores estão bem além do que nós imaginávamos. Não está fechado, mas hoje temos um grande grupo de trabalho que nos credencia começar bem a competição. Acreditamos muito no elenco formado. Estamos muito esperançosos e entusiasmados”, completa.
De volta à elite do Campeonato Catarinense após mais de 40 anos, o Carlos Renaux vai para a disputa ciente do desafio de se manter na primeira divisão. Para isso, a diretoria revolucionou o elenco, com muitas dispensas e mais de 15 contratações, mas manteve o técnico Diego Corrêa, campeão da Série B do Catarinense no ano passado.
O time inicia a competição com 36 jogadores, sendo que vários deles vêm das categorias de base, fruto de um trabalho a longo prazo do Renaux.
Dentre os contratados, os destaques vão para o experiente goleiro Edson, confirmado nesta segunda-feira, 5, que disputou a Série C do Brasileirão pelo Ypiranga (RS) em 2025, o lateral-direito Guilherme Silva, formado no Fluminense, que estava no Nova Iguaçu, que jogou a Série D no ano passado, e o meia colombiano Almer Salas, que compôs a equipe da Chapecoense que disputou a Copa Santa Catarina no ano passado. Outros jogadores com experiência internacional também compõem o elenco, como os atacantes Welves, com passagens pelo futebol eslovaco, ucraniano, estoniano, azeri e português, e Jefferson Tavares, que jogou na Bolívia, China e Irã.
Os atacantes Cássio, que foi artilheiro da equipe em 2025, e Guga, o volante Lucas Rocha e o zagueiro Wellington Rocha, que encerraram a temporada passada no Renaux, continuaram na equipe.
Grupo A
Avaí
Brusque
Camboriú
Concórdia
Joinville
Marcílio Dias
Grupo B
Barra
Carlos Renaux
Chapecoense
Criciúma
Figueirense
Santa Catarina
Terça-feira, 6
19h
Chapecoense x Brusque
20h
Santa Catarina x Camboriú
Quarta-feira, 7
19h
Marcílio Dias x Criciúma
20h
Joinville x Figueirense
21h30
Avaí x Barra
Quinta-feira, 8
19h
Carlos Renaux x Concórdia
Goleiros
Matheus Nogueira
Lucas Moura
José Vinícius
Laterais
Pivô
Pedro Medeiros
João Felix
Raimar
Zagueiros
Alisson Cassiano
Gazão
Frank Salas
Rafael Milhorim
Ryan Santos
Meio-campistas
Bernardo
Alex Paulino
João Pedro
Biel
João Vithor
João Prado
Atacantes
Adrianinho
Luizinho
Olávio
Álvaro
Luizão
Clinton
Goleiros
Edson
Thierry
Eduardo
Simon
Zagueiros
Rocha
Rondinele
Zamora
Tiago Santana
Juninho
Laterais
Mineiro
Gui Silva
Arouca
Esquerdinha
Gerson
Emídio
Meio-campistas
Almer Salas
Mello
Keven
Lucas Rocha
Ruan
Vitor Carré
Aquino
André
Guga
MT
Pato
Deivid
Atacantes
Erverson
Golden
Pantera
Lucas Tadeu
Pyerri
Mococa
Cássio
Tinoco
Welves
O jornal O Município prepara uma cobertura completa do Campeonato Catarinense 2026, acompanhando os dois representantes de Brusque na elite do futebol estadual.
A cobertura no jornal contará com o patrocínio de Fiat Trevisul, Unifebe, Paddock Pneus e Vittaì, do Grupo Upper, marcas que já são parceiras consolidadas de O Município.
A atuação será multiplataforma, com reportagens no jornal impresso, no portal omunicipio.com.br e forte presença nas redes sociais, reforçando o posicionamento de O Município como referência em jornalismo esportivo regional e como um ambiente qualificado de visibilidade para marcas.
Um dos principais destaques do projeto será a cobertura especial da segunda rodada do Campeonato Catarinense, quando Brusque e Carlos Renaux se enfrentam em um clássico histórico. As equipes não se enfrentam desde 2004, quando duelaram duas vezes na mesma temporada, pela terceira divisão do futebol estadual.
