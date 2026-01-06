Conheça os elencos e saiba como foi a preparação de Brusque e Carlos Renaux para o Catarinense 2026

A edição de 2026 do Campeonato Catarinense inicia nesta terça-feira, 6, com o duelo entre Chapecoense e Brusque, na Arena Condá. Neste ano, 12 times brigam pelo título, sendo que, além do Quadricolor, o Carlos Renaux está de volta à elite após mais de 40 anos e representa a cidade na disputa do estadual. As duas equipes brusquenses vão se enfrentar apenas pela terceira vez na história em nível profissional, logo na segunda rodada, no dia 11 de janeiro.

Uma grande novidade é a mudança no regulamento do campeonato. Os 12 clubes estão divididos em duas chaves na primeira fase.

Os times de um grupo jogarão contra a outra chave, ou seja, os duelos de etapa inicial serão de grupo A x grupo B, totalizando seis rodadas.

Cada time jogará três partidas como mandante e outras três como visitante. Os quatro primeiros de cada chave irão avançar para as quartas de final e os dois últimos jogarão o quadrangular do descenso em jogos de ida e volta. Três equipes serão rebaixadas.

Outra novidade do Catarinense 2026 é a Taça Acesc 70 Anos, em que será definida uma terceira vaga na Copa do Brasil de 2027, assim como os finalistas do estadual.

Os times que forem eliminados nas quartas de final irão se enfrentar na repescagem. Os clubes que avançarem enfrentam os eliminados da semifinal.

Em relação à arbitragem, a FCF implantou de forma inédita a arbitragem de vídeo em todos os jogos, desde a primeira rodada.

Estádio

O primeiro jogo de uma das equipes de Brusque como mandante acontece na quinta-feira, 8, quando o Renaux recebe o Concórdia, às 19h.

O gramado sintético do estádio Augusto Bauer, que foi trocado para se adaptar ao padrão Fifa, passou pela última vistoria nesta segunda-feira, 5. Inicialmente, o duelo entre Renaux e Concórdia está marcado para o Hercílio Luz, em Itajaí, mas a diretoria do Vovô acredita que a Federação Catarinense de Futebol (FCF) vai autorizar que o time estreie jogando na sua casa.

Reformulação completa no Brusque

Finalista de quatro das últimas seis edições do Campeonato Catarinense, o Brusque viveu uma reformulação em relação à equipe da temporada passada.

No comando da equipe, Bernardo Franco deu lugar a Higo Magalhães. O time ainda perdeu, em meio à montagem do elenco, o gerente de Futebol Pedro Costa, que acertou com o Avaí. Até agora, o clube não anunciou um substituto.

O Brusque realizou nove contratações para a temporada, além dos retornos de Bernardo e Clinton, jogadores que atuaram no time até o fim da temporada passada.

Chegaram os meias João Prado e João Pedro, os laterais Raimar, Pedro Medeiros e João Felix, os zagueiros Ryan Santos, Salas, Alisson Cassiano e Milhorim e o volante Gazão. Nomes importantes da história recente do clube, Éverton Alemão, Alex Ruan e DG deixaram o Quadricolor, assim como grande parte do elenco de 2025.

A provável escalação do Brusque para a estreia, baseado no jogo-treino com o Joinville, deve ter: Nogueira; Mateus Pivô, Alisson Cassiano, Milhorim, Raimar; Gazão, Biel, João Pedro; Luizão, Clinton, Olávio.

“Foi uma preparação muito positiva. Temos uma equipe totalmente reformulada e isso demanda algum tempo em termos de entrosamento, de sincronia entre os setores. A gente entende isso, mas temos uma perspectiva muito boa. É lógico que o resultado vai definir tudo aquilo que nós estamos falando, mas, dentro disso, a gente está bem lúcido de que forma nós podemos transcorrer dentro da competição”, avalia o técnico Higo Magalhães.

O treinador não descarta a chegada de novos reforços, mas valoriza o trabalho de preparação feito até agora.

“Vamos sempre contar com a possibilidade de a chegada de alguém, até porque a gente deixa essa lacuna. No mercado, como a gente começou um pouco tarde em termos de contratação, tivemos um pouco mais de dificuldade, inflacionou muito. Hoje, os valores estão bem além do que nós imaginávamos. Não está fechado, mas hoje temos um grande grupo de trabalho que nos credencia começar bem a competição. Acreditamos muito no elenco formado. Estamos muito esperançosos e entusiasmados”, completa.

Vovô de volta

De volta à elite do Campeonato Catarinense após mais de 40 anos, o Carlos Renaux vai para a disputa ciente do desafio de se manter na primeira divisão. Para isso, a diretoria revolucionou o elenco, com muitas dispensas e mais de 15 contratações, mas manteve o técnico Diego Corrêa, campeão da Série B do Catarinense no ano passado.

O time inicia a competição com 36 jogadores, sendo que vários deles vêm das categorias de base, fruto de um trabalho a longo prazo do Renaux.

Dentre os contratados, os destaques vão para o experiente goleiro Edson, confirmado nesta segunda-feira, 5, que disputou a Série C do Brasileirão pelo Ypiranga (RS) em 2025, o lateral-direito Guilherme Silva, formado no Fluminense, que estava no Nova Iguaçu, que jogou a Série D no ano passado, e o meia colombiano Almer Salas, que compôs a equipe da Chapecoense que disputou a Copa Santa Catarina no ano passado. Outros jogadores com experiência internacional também compõem o elenco, como os atacantes Welves, com passagens pelo futebol eslovaco, ucraniano, estoniano, azeri e português, e Jefferson Tavares, que jogou na Bolívia, China e Irã.

Os atacantes Cássio, que foi artilheiro da equipe em 2025, e Guga, o volante Lucas Rocha e o zagueiro Wellington Rocha, que encerraram a temporada passada no Renaux, continuaram na equipe.

Grupos

Grupo A

Avaí

Brusque

Camboriú

Concórdia

Joinville

Marcílio Dias

Grupo B

Barra

Carlos Renaux

Chapecoense

Criciúma

Figueirense

Santa Catarina

Primeira rodada do Catarinense

Terça-feira, 6

19h

Chapecoense x Brusque

20h

Santa Catarina x Camboriú

Quarta-feira, 7

19h

Marcílio Dias x Criciúma

20h

Joinville x Figueirense

21h30

Avaí x Barra

Quinta-feira, 8

19h

Carlos Renaux x Concórdia

Tabela do Brusque na primeira fase

Chapecoense x Brusque

Brusque x Carlos Renaux

Brusque x Figueirense

Barra x Brusque

Brusque x Santa Catarina

Criciúma x Brusque

Tabela do Renaux na primeira fase

Carlos Renaux x Concórdia

Brusque x Carlos Renaux

Avaí x Carlos Renaux

Carlos Renaux x Camboriú

Joinville x Carlos Renaux

Carlos Renaux x Marcílio Dias

Elenco do Brusque

Goleiros

Matheus Nogueira

Lucas Moura

José Vinícius

Laterais

Pivô

Pedro Medeiros

João Felix

Raimar

Zagueiros

Alisson Cassiano

Gazão

Frank Salas

Rafael Milhorim

Ryan Santos

Meio-campistas

Bernardo

Alex Paulino

João Pedro

Biel

João Vithor

João Prado

Atacantes

Adrianinho

Luizinho

Olávio

Álvaro

Luizão

Clinton

Elenco do Carlos Renaux

Goleiros

Edson

Thierry

Eduardo

Simon

Zagueiros

Rocha

Rondinele

Zamora

Tiago Santana

Juninho

Laterais

Mineiro

Gui Silva

Arouca

Esquerdinha

Gerson

Emídio

Meio-campistas

Almer Salas

Mello

Keven

Lucas Rocha

Ruan

Vitor Carré

Aquino

André

Guga

MT

Pato

Deivid

Atacantes

Erverson

Golden

Pantera

Lucas Tadeu

Pyerri

Mococa

Cássio

Tinoco

Welves

