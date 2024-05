Conheça os trajetos da 2ª Corrida da Apae que acontece neste domingo em Brusque

Acontece neste domingo, 19, a 2ª edição da Corrida da Apae em Brusque. Cerca de 1,3 mil competidores estão inscritos para participar do evento, que possui percursos com 3, 5 e 10 quilômetros de distância. Conheça os trajetos, assim como tudo o que será disponibilizado para os corredores no dia.

O evento é promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, em parceria com o projeto Pernas Solidárias e a DTO Sports.

A largada está prevista para acontecer às 7h, na sede da Apae de Brusque, localizada na avenida Augusto Bauer, 350, no bairro Jardim Maluche. Ao longo dos percursos das provas haverá postos de hidratação. Confira os trajetos de cada prova:

Corrida 10km – Os competidores saem da sede da Apae, no bairro Jardim Maluche, e vão em direção a Beira Rio. Ao chegarem próximo da Viva Sport Academia, no bairro Santa Rita, os competidores retornam, pelo mesmo caminho, à Apae.

Corrida 5km – Os competidores saem da sede da Apae, no bairro Jardim Maluche, e vão em direção a Beira Rio. Ao chegarem próximo do pavilhão da Fenarreco, precisamente, na nova ponte do Centro, Arquiteta Andrea Patrícia Volkman, os competidores retornam pelo mesmo caminho até a Apae.

Caminhada 3km – Os participantes saem da sede da Apae, no bairro Jardim Maluche, e vão em direção a Beira Rio. Ao chegarem próximo da ponte Arthur Schlösser, ou ponte do terminal, eles retornam para a Apae.

A corrida da categoria Kids será realizada após término da corrida de 5km, respeitando as seguintes idades:

50 metros ( crianças de 2 a 4 anos);

100 metros (crianças de 5 a 8 anos);

200 metros ( crianças de 9 a 11 anos);

400 metros (crianças de 12 e 13 anos).

Presença de cadeirantes

A Corrida da Apae também conta com a presença de cadeirantes, que participarão com auxílio do projeto Pernas Solidárias. O trajeto que será percorrido possui a distância de 5km. Para esta modalidade não haverá premiação, pois foge da finalidade do evento.

Retirada dos kits

A retirada dos kits ocorre um dia antes do evento, no sábado, 18, das 10h às 17h. A retirada é feita na sede da Apae. Para pegar os materiais, é necessário apresentar um documento com foto, assim como um produto de limpeza. Os produtos arrecadados serão destinados ao Rio Grande do Sul

Os kits são compostos por uma camisa, número de peito, certificado digital e uma medalha. Os que forem caminhar receberão um kit com camiseta, número de peito e a medalha, o mesmo para a categoria Kids.

Premiação

Serão premiados com um troféu os cinco primeiros colocados, nas distâncias de 5km e 10km, das categorias masculino e feminino. As três maiores equipes participantes também receberão o prêmio.

Todos os inscritos que cruzarem a linha de chegada de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento do regulamento, receberão medalhas de participação.

Não serão entregues medalhas e brindes pós-prova (quando houver) para as pessoas que, mesmo inscritas, não participaram da corrida. Para receber a medalha é obrigatório que o atleta esteja portando o número de peito.

Os atletas premiados deverão comparecer ao pódio assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a categoria dele for chamada. O competidor que não comparecer ao pódio durante a cerimônia de premiação perderá o direito aos prêmios.

Também haverá premiação para a categoria por faixa etárias, para os três primeiros colocados, de forma individual. Confira:

Percurso de 5 km:

• 14 a 19 anos;

• 20 a 24 anos;

• 25 a 29 anos;

• 30 a 34 anos;

• 35 a 39 anos;

• 40 a 44 anos;

• 45 a 49 anos;

• 50 a 54 anos;

• 55 a 59 anos;

• 60 a 64 anos;

• 65 a 69 anos;

• 70 anos acima.

Percurso de 10 km:

• 16 a 19 anos;

• 20 a 24 anos;

• 25 a 29 anos;

• 30 a 34 anos;

• 35 a 39 anos;

• 40 a 44 anos;

• 45 a 49 anos;

• 50 a 54 anos;

• 55 a 59 anos;

• 60 a 64 anos;

• 65 a 69 anos;

• 70 anos acima.

Reta final das inscrições

O prazo para inscrições seria encerrado na quarta-feira, 15, porém, até esta quinta-feira, 16, a competição não atingiu a meta de 1,5 mil competidores, possuindo, aproximadamente 1,3 mil no momento. Sendo assim, a organização da Corrida da Apae decidiu prorrogar o prazo para até esta sexta-feira, 17, caso o número não seja atingido até esta quinta.

A partir do momento em que o número for alcançado, novas inscrições serão bloqueadas no site.

O processo de inscrição segue o mesmo, através do site da DTO Sports. O valor também permanece o do terceiro lote: de R$ 99 + taxa (para corrida), R$ 79 + taxa (caminhada) e R$ 49 + taxa (kids). Porém, os pagamentos serão aceitos somente via Pix ou cartão de crédito.

A secretária executiva da Apae, Milani Zunino, conta que os competidores inscritos nesta quarta, quinta e sexta-feira, apenas não terão os nomes escritos na numeração de peito. Isso por conta da logística de confecção dos nomes nas identificações. Os atletas terão o número de peito, cronometragem através do chip e o direito aos demais benefícios.

