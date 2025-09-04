Conheça projeto de escola de Brusque que transforma óleo usado em sabão

A Escola de Ensino Fundamental Edith Krieger Zabel, na localidade da Cristalina, em Brusque, vem se destacando por iniciativas que unem sustentabilidade, inovação e educação. Entre os projetos mais recentes, está o “Empreendedores do Sabão – Fábrica Tutu de Sabão”, iniciado em fevereiro de 2025, no contraturno escolar, envolvendo alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A proposta nasceu a partir da parceria dos professores José Luiz Borges de Oliveira, de Ciências, e Bruno Henrique Passos de Jesus, de Projeto e Educação Infantil, com apoio de monitores, docentes, regentes e demais profissionais da escola. O objetivo foi oferecer aos estudantes uma experiência prática e interdisciplinar, simulando o funcionamento de uma fábrica, de modo a estimular criatividade, protagonismo e competências empreendedoras.

Na primeira fase, os alunos organizaram setores da fábrica fictícia, produziram crachás, criaram slogans e definiram dinâmicas de trabalho. Com o avanço das atividades, surgiu um desafio real: a produção manual do sabão líquido exigia esforço físico intenso. A dificuldade motivou a concepção de uma máquina própria para a mistura, incorporando ciência, tecnologia e sustentabilidade.

“O projeto Empreendedores do Sabão foi muito importante para nós, para mim e para o professor José, porque com ele nós podemos trabalhar com as crianças de forma interdisciplinar, mostrando aos alunos como a matemática funciona na prática, também explorando os processos de saponificação, a sustentabilidade, conceitos de robótica, empreendedorismo e a criação da marca e do próprio produto”, destaca o professor Bruno. “Os alunos ainda tiveram a experiência de vender o que criaram, percebendo que são de fato protagonistas do próprio aprendizado e tomando as decisões em todas as etapas do projeto”.

Áreas de conhecimento conectadas

Diversas áreas do conhecimento foram integradas. Na Matemática, as crianças trabalharam precificação, cálculo de lucro, sistema monetário, peso, volume e temperatura. Em Ciências, estudaram transformações da matéria e impactos ambientais. O projeto foi ainda alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ampliando a consciência crítica dos estudantes sobre questões ambientais e sociais.

“Como diretora, eu me sinto muito orgulhosa em abraçar o projeto empreendedores do sabão em nossa escola. É uma iniciativa que vai muito além da produção de um produto, representa um espaço de aprendizagem significativa, onde as crianças experimentam, criam, erram, acertam, e elas descobrem que são capazes de transformar ideias em realizações concretas”, disse a diretora Elaine Petermann, diretora da escola.

A experiência resultou na criação do “Cantinho do Sabão”, espaço dedicado à apresentação e comercialização dos produtos em feira escolar. Embora testes tenham incluído sabão em barra, amaciante e detergente, o sabão líquido destacou-se como principal produto.

Além de promover a educação em diversas áreas, o projeto também envolveu a comunidade na arrecadação de óleo de cozinha e no seu descarte correto.

Em julho, a iniciativa ganhou repercussão ao ser levada à 26ª Feira de Matemática, no Colégio Cônsul Carlos Renaux. O projeto recebeu destaque pela relevância pedagógica e pela inovação, consolidando o reconhecimento da escola.

Conhecida como a “escola das abelhas”, por manter colmeias de abelhas sem ferrão, a escola Edith Krieger Zabel tornou-se referência em educação sustentável. A instituição já recebeu visitas de professores estrangeiros e foi pauta em veículos da mídia nacional.