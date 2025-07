Conheça rede de franquias que começou em Brusque e virou destaque nacional na revista Exame

A Alfabetizei, rede voltada à alfabetização infantil, começou em Brusque e vende franquias a partir de R$ 2,8 mil. Ao longo de três anos, se transformou em referência em micro franquias. A empresa foi destaque em uma reportagem publicada pela revista Exame e repercutiu nacionalmente.

Atualmente, a Alfabetizei conta com 15 unidades espalhadas pelo país e pretende encerrar 2025 com 25, além de um faturamento aproximado de R$ 1 milhão.

A história da rede começou em 2018, quando a educadora Ana Paula Silva desenvolveu um método pedagógico voltado a crianças com dislexia, TDAH e autismo. O objetivo era criar uma abordagem acessível e eficaz, que facilitasse o processo de leitura e escrita para esse público.

No ano seguinte, a psicóloga Anaxara Kazmierczak de Andrade passou a integrar o projeto, contribuindo com sua experiência em psicologia sistêmica. Com isso, a metodologia foi aprimorada. Juntas, as duas colocaram o método em prática, realizando testes e ajustes ao longo do tempo.

Expansão do negócio

Em 2020, as idealizadoras decidiram ampliar o acesso ao método para outros profissionais da educação. A ideia inicial era oferecer o curso por plataformas digitais, como a Hotmart. No entanto, o formato apresentou limitações, já que muitos educadores sentiam a necessidade de uma orientação mais próxima para aplicar o conteúdo com segurança.

Segundo Jeronimo, responsável pela estruturação do modelo de franquia, o grande desafio foi desenvolver um sistema fácil de aplicar — tanto para os franqueados quanto para os alunos — sem comprometer a qualidade do ensino. Para isso, ele estudou a Lei de Franquias e elaborou a Circular de Oferta da Franquia.

“O maior desafio agora é escalar o modelo sem perder a qualidade. Precisamos garantir que cada unidade mantenha o mesmo padrão de ensino e que a experiência do aluno seja a mesma, independentemente da região ou do franqueado”, afirmou em entrevista à revista Exame.

O processo de capacitação dos franqueados tem duração de 45 dias e inclui treinamento completo nas áreas pedagógica e operacional. O modelo da Alfabetizei permite que as unidades funcionem em espaços pequenos, o que ajuda a reduzir os custos fixos do negócio.

Método de ensino

A metodologia da Alfabetizei é baseada em cores e estímulos táteis aplicados às letras, utilizando uma abordagem sensorial que facilita a alfabetização. Cada vogal é associada a uma cor, e as crianças aprendem por meio da associação entre sons, cores e toques.

O método é dividido em cinco níveis, abrangendo desde a pré-alfabetização até etapas mais avançadas da leitura e escrita. Além da abordagem pedagógica tradicional, a rede tem investido em tecnologia para tornar o aprendizado mais envolvente e eficiente.

Entre as inovações, a franquia desenvolveu jogos educativos produzidos com impressoras 3D, que seguem a mesma lógica do método, integrando cores e estímulos sensoriais às letras.

“Esses jogos são projetados para estimular o raciocínio lógico e a memorização de forma lúdica, tornando a alfabetização mais divertida e interativa”, explicou Jeronimo à Exame.

