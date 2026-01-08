Conhecido como guru das campanhas políticas em Brusque, Celso Westrupp morre aos 83 anos

Ex-vereador de Brusque, Celso Westrupp faleceu no fim da noite desta quarta-feira, 7, em sua casa, no bairro Guarani. O velório está sendo realizado na Capela do Centro. Ele será cremado no Cemitério Athenas, em Itajaí, nesta quinta-feira, 8, às 17h.

Ele era casado e deixa seis filhos, seis netos e três bisnetos. Considerado por muitas lideranças da região como um ‘guru’ quando o assunto é política, Westrupp participou dos bastidores de muitas campanhas eleitorais na cidade, a maior parte delas, vitoriosas.

Trajetória de um professor na política

Natural de Imaruí, no Sul do estado, ele chegou na cidade em 1959, antes de completar 17 anos. Veio para o Vale do Itajaí para estudar no Colégio São Luiz. O objetivo era tornar-se professor e voltar para a cidade natal para ocupar o lugar do pai, que estava se aposentando.

Ele, porém, decidiu ficar em Brusque. Aqui, traçou sua história na educação e também na política. Atuou durante 36 anos no antigo Colégio Cenecista Honório Miranda, primeiro como professor, depois como diretor da instituição.

Além do Honório Miranda, também fez parte do quadro de professores do Colégio São Luiz e do antigo Grupo Escolar Santa Terezinha, sendo também diretor.

Na política, foi eleito vereador em 1972, seguindo os passos do pai, e ocupou a presidência da Câmara de Vereadores entre 1975 e 1976. Também foi secretário em duas gestões de Ciro Roza.

Em 1960, já em Brusque, Celso participou da campanha para prefeito de Cyro Gevaerd, e não parou mais.

Além das campanhas de Cyro Gevaerd, Celso Westrupp participou ativamente dos bastidores das campanhas de Antônio Heil, José Germano Schaefer, o Pilolo, Gentil Batisti Archer, Alexandre Merico, Celso Bonatelli, Ciro Roza (três vezes) e Danilo Moritz. Até 2016, ele dedicou-se às articulações e aos bastidores de diversas campanhas em Brusque.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

