Conhecidos os semifinalistas do futebol suíço livre e bocha rafa volo feminina nos Jacobs

Mais uma noite de fortes emoções nos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan. A -feira, 17, foi dia de conhecer os semifinalistas da bocha e do futebol suíço livre.

A noite também foi de estreia para os atletas da canastra. Foram 46 duplas inscritas, 24 masculinas e 22 femininas. Também começou a disputa do tiro, realizado no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque. No local ainda foi realizado a passada do bolão masculino.

A noite de Jogos Comunitários ainda teve disputas no handebol, futsal sênior masculino e na bocha vale tudo masculino.

Classificados na bocha

As principais emoções da noite ficaram por conta da disputa da bocha e do futebol suíço livre. Na primeira modalidade, na disputa do vale tudo, Steffen, Maluche, Planalto e Thomaz Coelho garantiram classificação.As duas primeiras comunidades asseguraram vaga na chave A após vencerem Zantão e Joaquim, por 2 a 0, respectivamente.

No grupo B, após a vitória do Planalto sobre o Azambuja e o empate do Thomaz Coelho em 1 a 1 com o Guarani, três equipes ficaram empatadas. A classificação à próxima fase foi definida no saldo de bolas. Planalto e Thomaz Coelho avançaram. O Guarani acabou eliminado.

Bocha Vale Tudo Masculino

(Jogos na Sociedade Pinheirinho, Cancha Rio Soccer e Sociedade Beneficente)

Maluche 2×0 Zantão (Grupo A)

Joaquim 0x2 Steffen (Grupo A)

Azambuja 0x2 Planalto (Grupo B)

Tomaz Coelho 1×1 Guarani (Grupo B)

*Continuação da rodada do dia 14/7 interrompida por falta de energia

Rio Branco 1×1 Santa Rita (Grupo D)

Limeira 0x2 Volta Grande (Grupo D)

Rafa vollo

Na bocha rafa vollo feminina, foram conhecidas as equipes semifinalistas da competição. Rio Branco, Santa Rita, São Pedro e São Luiz seguem em busca do título. Na noite desta -feira, o Santa Rita perdeu a primeira partida para o Centro (12 a 6), mesmo assim acabou em primeiro do grupo C e superou o Steffen no mata-mata ao vencer por 12 a 0.

O segundo colocado da chave, o Centro, acabou eliminado pelo São Luiz ao perder por 12 a 7. Agora, o Santa Rita enfrenta o Rio Branco na semifinal, enquanto o São Luiz encara o São Pedro. As semifinais e finais da bocha rafa vollo feminina serão disputadas na próxima -feira, 20, na Associação Santa Rita.

Bocha rafa vollo feminina – Jogos na Sociedade Santa Rita

19h15 – Centro 12×06 Santa Rita (Grupo C)

20h15 – Santa Rita (1ºC) 12×00 Steffen

20h15 – Centro (2ºC) 07×12 São Luiz

Semifinais e finais– -feira (21) – Associação Santa Rita

Rio Branco x Santa Rita

São Pedro x São Luiz

Futebol suíço livre chega às semifinais

Também foram definidos os semifinalistas do futebol suíço livre. Três dos quatro jogos acabaram nas penalidades. No Campo do David, Limeira e Santa Rita empataram em 3 a 3 num jogo quente, de quatro expulsões, três do Santa Rita e um do Limeira. Nos penais, a primeira equipe levou a melhor e agora encara o Águas Claras. O time foi o único a passar sem dificuldades nas quartas de final ao golear o Paquetá por 8 a 2.

Na Sociedade Santos Dumont, Souza Cruz e Bateas também foram para os pênaltis após empatarem em 1 a 1 no tempo normal. Nos penais, o goleiro do Souza Cruz brilhou, defendeu duas cobranças e classificou sua equipe para pegar o Steffen. Este último também venceu nos pênaltis (4 a 3) após empatar em 1 a 1 no tempo normal com o Santa Terezinha. As semifinais serão disputadas na próxima -feira (19), na Sociedade Angelina.

Futebol Suíço Livre – Quartas de final

Limeira (4) 3×3 (5) Santa Rita (Campo do David)

Paquetá 2×8 Águas Claras (Campo do David)

Souza Cruz (2) 1×1 (0) Bateas (Santos Dumont)

Steffen (4) 1×1 (3) Santa Terezinha (Santos Dumont)

Semifinais – Dia 19/7 – -feira (Sociedade Angelina)

Santa Rita x Águas Claras

Souza Cruz x Steffen

DEMAIS RESULTADOS

Bolão Masculino – 2ª passada

Bateas – 635 – (Total parcial – 1090)

Primeiro – 635 (Total parcial -1255)

Joaquim – 642 (Total parcial – 1266)

Maluche – 656 (Total parcial 1306)

Paquetá – 650 (Total parcial 1304)

São Pedro – 658 (Total parcial 1316)

Águas Claras – 660 (Total parcial 1338)

Futsal Sênior Masculino – Jogos no ginásio da Amont

Poço Fundo 2×1 Joaquim (Grupo B)

Souza Cruz 4×1 São Pedro

Santa Luzia OXW Rua Nova Trento

Handebol feminino – Jogos na Arena Brusque – (Chave única)

Águas Claras 14×10 Steffen

Souza Cruz 18×8 São Pedro

Handebol masculino – Jogo na Arena Brusque (Chave A)

São Pedro 15×7 Santa Rita

JOGOS DESTA ÇA-FEIRA, 18

Canastra masculino e feminino – Continuação

Local: A partir das 19h15 no Santos Dumont

Tiro ao alvo masculino e feminino – Continuação

Local: A partir das 19h15 no Caça e Tiro

Bocha Vale Tudo Masculino

19h30 – Chave C – Sociedade São Paulo

Poço Fundo x Paquetá

São Pedro x Bateas

19h30 – Chave D – América e Sociedade Pinheirinho

Santa Rita x Volta Grande (América)

Rio Branco x Limeira (Sociedade Pinheirinho)

19h30 – Chave E – Cancha Rio Soccer

Águas Claras x Rua Nova Trento

Futsal livre masculino – Fase eliminatória – Jogos na Arena Brusque

19h15 – São Luiz x Azambuja

20h15 – Centro x Nova Brasília

21h15 Limeira x Zantão

Voleibol feminino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Águas Claras x Guarani (Grupo B)

20h15 – Centro x São Luiz (Grupo B)

21h – Joaquim x Maluche (Grupo A)