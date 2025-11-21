“Conseguimos o que foi planejado”: secretário avalia mudança em rotatória da avenida Hugo Schlosser, em Brusque

A mudança realizada na rotatória localizada na avenida Hugo Schlosser, no cruzamento com a avenida Augusto Bauer, feita em 10 de novembro, passa por avaliação de reflexos, realizada por equipe da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) de Brusque.

Essa avaliação acontece todos os dias, conforme o secretário da pasta, Emerson Andrade: “Principalmente naqueles horários de conflito, que é a nossa maior preocupação”. O trânsito na região foi alterado após inauguração da nova Beira Rio.

Com essa mudança, os condutores que vêm da ponte do Maluche e realizam a conversão à esquerda contornando a rotatória, com destino à avenida Augusto Bauer e à avenida Beira Rio, devem parar e ceder passagem aos veículos que vêm do sentido oposto (avenida Dom Joaquim).

A avaliação se encaminha para a sua terceira semana e ainda não foi finalizada, mas, durante as duas primeiras semanas, houve retenção no trânsito em ambos os sentidos, tanto de quem vem da ponte do Maluche, pegando a Hugo Schlosser, quanto de quem vem da avenida Dom Joaquim.

“Nós conseguimos, tecnicamente falando, aquilo que foi planejado”, diz Emerson quanto às expectativas criadas em relação ao planejamento. Ele recorda que, há 30 dias, antes da alteração, o congestionamento se estendia até a ponte.

Com a mudança na via, ocorreu alteração na rotina do trânsito no bairro Jardim Maluche. O secretário lembra que, quando mais um lote da Beira Rio foi inaugurado, aqueles que querem ir para Dom Joaquim não vão precisar mais passar por ali, já que vão continuar na Beira Rio e vão seguir o fluxo até a ponte do Pilolo.

Emerson relembra que, na primeira semana, a mudança foi um choque e reforça que agora é só questão de tempo para a adaptação. Embora o resultado atual seja positivo, o acompanhamento seguirá até a realização da análise final, na próxima semana.

Colaboração: Thiago Facchini

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

