Conselho Municipal divulga relação de projetos aprovados para o FIA

A relação dos projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) foi divulgada pela Secretaria de Assistência Social e Habitação, na tarde desta quarta-feira, 19.

Ao todo, seis iniciativas voltadas à defesa dos direitos das crianças e adolescentes, de até R$ 20 mil serão contempladas com o recurso. As entidades premiadas precisam até na próxima quarta-feira, 26, entregar na sede do órgão municipal os documentos de acordo com o edital.

A cerimônia para assinatura do termo de cooperação será realizada no dia 15 de agosto, às 16h, no Salão Nobre da prefeitura.

Confira abaixo a relação final dos projetos habilitados: