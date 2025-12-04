Conselho Tutelar contraria relato da vítima e diz que criança não foi jogada pela janela, em Brusque

O Conselho Tutelar de Brusque divulgou uma nota esclarecendo que o menino de 5 anos vítima de maus-tratos da mãe e do padrasto no bairro Poço Fundo, em Brusque, não foi jogado pela janela, como o próprio relatava.

O caso aconteceu no dia 20 de novembro após denúncias.

Segundo relatório da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, os policiais “encontraram o menor, em frente a casa, sendo que em conversa com os policiais confirmou ter sido agredido pelo padrasto e jogado pela janela da casa. Fato que foi evidenciado por meio das lesões recentes nas costas, pernas, e no rosto da criança”.

Em nota, o Conselho Tutelar diz que “não houve qualquer ato de “jogar pela janela”, como foi amplamente difundido em redes sociais e em algumas publicações. O boletim de ocorrência não descreve tal fato desta forma”.

Em contato com a coordenadoria do Conselho Tutelar, eles informaram que no boletim de ocorrência da Polícia Civil “não há a palavra lançado ou jogado. A criança relata à PM, segundo o mesmo documento, que ele foi colocado pela janela”.

A reportagem do jornal O Município tentou acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Civil, para esclarecer as divergências entre os termos utilizados, mas ainda não obteve sucesso.

As investigações do caso seguem com a Polícia Civil.

