Conselho Tutelar impediu que padrasto voltasse à casa onde criança foi jogada pela janela em Brusque
Caso aconteceu no bairro Poço Fundo
O Conselho Tutelar impediu que o padrasto que jogou o enteado de 5 anos pela janela voltasse à casa, no bairro Poço Fundo. O órgão formalizou um termo de advertência para que ele deixasse o local. Desde então, realizou diversas visitas e não o encontrou na residência.
As informações foram apuradas pelo jornal O Município com fontes que têm conhecimento do caso. O homem tem 34 anos. O caso aconteceu em 20 de novembro. Na ocasião, ele e a mãe da criança foram levados à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.
Segundo a Polícia Militar, o menino vendia desenhos para juntar dinheiro e poder sair de casa. Além disso, testemunhas disseram que ele sentia fome. A mãe e o padrasto negam as acusações.
Testemunhas também afirmam que frequentemente escutavam gritos da criança, em razão de agressões. Elas informaram ainda que, em uma das vezes em que a criança saiu para pedir comida, o padrasto levou o menino arrastado para casa.
Por fim, relataram que os pais da criança dormem o dia todo e que o menor não frequenta a escola.
