• Se o Neymar tivesse o pique do Véio da Havan já tinha ganho 3 Copas do mundo.

• O sósia do Neymar está mais cansado que o original. Bem mais.

• Descobrimos que existe também o sósia do segurança do Neymar, tu já pensasse?

• Tem muito bandido morando/se escondendo em Brusque.

• Carlos Renaux estuda construir um muro entre o seu estádio e o prédio comercial, só não pode ser de tijolinho à vista, senão vai dar B.O., segundo a Associação dos Pedreiros Ricos de Nova Trento

• Câmara de Vereadores aprova projeto que recompensa quem denunciar pichadores e já tem gente gastando por conta

• Show do cantor Ferrugem é cancelado e entidades se manifestam dizendo que não foi por causa de tétano

• Brusquenses fazem vigília na Azambuja pela chegada tão aguardada da Frente Fria, mas segundo Ciro Groh ela está demorando porque está vindo pela estrada velha da Limeira

• COCERSUL e prefeitura assinam contrato de concessão do Parque da Caixa D’água e consumo de cerveja em Brusque deve aumentar 27,8% nos próximos meses, dizem especialistas do setor

• Se a prefeitura fizesse a mesma força para tampar os buracos da cidade como está fazendo para colocar um posto de saúde bem no meio do loteamento dos cola cheia, Brusque seria uma Dubai.

• Revista Contigo: Qual é a novela que está mais na boca do povo em Brusque? Vale Tudo ou a do Estádio Augusto Bauer? Aguardem as cenas dos próximos capítulos…

Agente 86

Essa semana o Brasil foi pego com a boca na botija espionando o Paraguai.

Isso mesmo, estamos com o nosso agente Zé Carioca da Silva, formado nas forças especiais da SWAT no morro do Dendê, na atividade pura lá dentro do “Paragua”.

Tudo isso se deve por conta da renovação do contrato e dos valores pagos pela geração de energia de Itaipu, que foi construída em cima do terreno deles, há 50 anos atrás. Essa situação é mais ou menos quando você faz uma casa em cima do terreno da sua sogra, você está me entendendo? Pois então, parece que o nosso agente da ABIN (Associação dos Brasileiros Inimigos do Neymar) hackeou informações do governo tererê e descobriu, além das fórmulas de cálculo que eles devem aplicar, várias outras coisas de extrema importância estratégica para o Brasil, como por exemplo:

• como eles fabricam as camisinhas que tocam ragatanga

• a fórmula do lança-perfume original

• de onde vem, onde habitam, o que comem e quanto ganham por mês os vendedores de meia

• como fazer um relógio de calculadora a prova d’água bonito por 50 pila

• técnicas de armazenamento para vender alfajor na rua sem derreter

• porque eles não usam o perfume que vendem nas ruas, mesmo sendo mais barato que produtos da Jequiti, por exemplo?

• a verdade sobre a prisão do Ronaldinho Gaúcho: que eles prenderam o bruxo só para fazer clones dele e ganhar a COPA de 2046

• a fórmula milagrosa do bronzeador Rayito de Sol

• que o engenheiro responsável pelas máquinas de fazer cigarro no Paraguai está na FORBES

Água benta

Não sou muito de ir à missa, mas vou toda semana na Igreja. E uma coisa que me incomoda é chegar lá e não ter água benta para se benzer. É um ritual que muitas pessoas têm, mas que por causa da dengue (imagino eu!), foi suprimido das igrejas, pelo menos nas que eu frequento: Azambuja e Matriz. Na Azambuja tinha uma espécie de uma bombona de água benta com uma torneira, mas também não tem mais. Será que não tem como voltar a ter água benta nas igrejas pra gente que acredita poder se benzer? Ainda mais nesses tempos obscuros que estamos vivendo! Ô Lauritx, por que tu não te benzes com a água da gruta da Azambuja? Só me fica quieto, né ô!

Mais um “atoa”

Falando em igreja, essa semana um desses “atoas” que a gente sempre comenta aqui no Papo de Bar resolveu danificar o sacrário da Igreja Matriz. A pessoa que faz um negócio desses não está mais em condições de viver em sociedade, e nós, a sociedade, temos a OBRIGAÇÃO de retirá-lo de circulação, internando, prendendo ou mandando de volta para onde ele nasceu. É o mínimo a ser feito. Que as autoridades de direito façam esse mínimo!

Notícias que você jamais vai escutar na sua vida

“Incêndio destrói barracão de escola de samba em Pomerode.”

Bet Pra Tanso

Cada vez que aparece um famoso, pode ser apresentador como o Luciano Huck, narrador como o Galvão Bueno, cantores e cantoras famosos, atores e atrizes que são vistos todos os dias na televisão, enfim, cada vez que aparece um desses aí divulgando esse lixo de casa de apostas morre uma ararinha azul no Pantanal. Tanta coisa para ganhar dinheiro e eles se aproveitam da própria imagem para enganar o povo. Essas BET da vida são um câncer, nas famílias, na economia e também no esporte. O engraçado é que o governo deixa rolar tudo “a la vontê”, como se nada houvesse!

Pau neles

Donald Trump resolveu enfiar o pé na bomba e lançou essa semana o seu tão prometido tarifaço. O Brasil se escapou e ficou na alíquota dos 10%. Políticos em Brasília chiaram porque queriam 30%, que já é a praxe entre eles, mas ficou no 10% mesmo. Na verdade, ficou provado que o Trump gosta mais de nós, brasileiros, do que o coisa e o Haddad. Problema agora é que as coisas devem ficar mais caras lá na terra do Tio Patinhas. Por isso a turma que vivia em Orlando fazendo suas comprinhas vai ter que levar mais dólares nas próximas viagens. Fazer o enxoval do nascimento do baby Enzo também vai ficar pela hora da morte (com trocadilho!). Até a tão sonhada Disney da galera deve ficar cada vez menos acessível para quem já não tinha muito acesso. Enfim, vai ser igual quando fecharam o Milivinte: “quem foi, foi!”.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro Fabiano Acácio Zucco (Zuquinho), Leandro Moresco, Maria Tereza Prates (Ziza), Dr Júlio César Bork, Rodriguinho Oliveira, Fabrício Coelho, Fabio Barbosa, Jairinho dos Santos, Sidnei Rodrigues, André Sassi, Dudu Zendron, Daniel Maestri, Jones Bosio, Toni Nicolas Bado, Rodrigo Casagrande, Marcos César Pires, Luciano Witkowsky, Horst Heinig, Ricardo Stofella, Victor Hugo Gamba, Jaison Lorencetti, Beto Walendowsky, Sandro Barg, Neto Zimmermann e Charles Bittencourt. Bom final de semana e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“Eu adoro os meus amigos, mas todos eles bebem, não posso mais andar com eles.”

by Heleninha Roitman, a ticum da novela das nove, que nos representa