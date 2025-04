Construção da nova UBS do Centro, em Brusque, inicia na próxima semana

A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, em Brusque, vai começar na segunda-feira, 14, de acordo com informações da prefeitura. O posto de saúde será levantado em terreno no loteamento Schaeffer.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL), pelo vice-prefeito Deco Batisti (PL) e pela secretária de Saúde, Thayse Rosa, nesta segunda-feira, 7. A vencedora da licitação, Itaquá Construções, tem o prazo de um ano e dois meses para construir a UBS.

A obra gira em torno de R$ 4,3 milhões, com a maior parte dos recursos enviada pelo governo federal. O restante é contrapartida da prefeitura. A UBS do Centro foi contemplada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A nova unidade será levantada em uma área de 2.120 metros quadrados. De construção, serão aproximadamente 750 metros quadrados. O resto do terreno será destinado a estacionamento e espaços para deslocamento das pessoas.

O posto de saúde será construído especificamente no lado da esquina entre as ruas Otto Schaeffer e Orlando José Schaeffer. Já do outro lado, da rua Mathilde Schaeffer, o terreno apenas será nivelado.

Na prática, a UBS sairá do imóvel alugado na avenida Lauro Muller e irá para um local próprio no loteamento Schaeffer. O atual espaço é considerado inadequado pelo Executivo. O custo anual do aluguel é de R$ 100 mil.

Prazo do Ministério da Saúde

A demora para definição do terreno do novo posto de saúde fez com que o edital de licitação fosse aberto próximo ao prazo dado pelo Ministério da Saúde. Um eventual atraso no processo poderia fazer com que o município perdesse o recurso do governo federal, caso a justificativa não fosse aceita.

No entanto, não houve empecilhos na licitação e, conforme a prefeitura, os processos necessários foram concluídos dentro do prazo. Atualmente, não há risco de perda do recurso do governo federal.

Viabilidade do terreno

Moradores do loteamento Schaeffer alegam que a implantação da UBS no terreno em questão é inviável, por possuir uma nascente. No local, há uma placa que informa que o terreno é área verde e não pode ser ocupado.

Entretanto, conforme a prefeitura, a placa não possui valor e o imóvel está disponível para receber a construção. Anos atrás, o aviso teria sido utilizado como estratégia da prefeitura para evitar despejo irregular de entulhos.

