Construção de novo acesso entre Brusque e Guabiruba custará R$ 20 milhões e deve iniciar em 2026

Os detalhes da construção do novo acesso entre Brusque e Guabiruba foram divulgados nesta segunda-feira, 9, em coletiva de imprensa. A obra custará R$ 20 milhões e deve começar em 2026.

A coletiva foi realizada na Prefeitura de Brusque, com participação dos prefeitos André Vechi (PL) e Valmir Zirke (PP).

Serão 3,4 quilômetros de extensão. O acesso vai ligar os bairros Rio Branco, em Brusque, e Guabiruba Sul. Haverá uma pista simples com pontos de terceiras faixas, semelhante à rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108).

“A nova ligação Brusque-Guabiruba era esperada há muitos anos. Sabemos que o bairro Guarani não suporta mais o alto fluxo de veículos”, afirma André Vechi.

A obra será executada por meio de um consórcio intermunicipal que será formado. O próximo passo é a elaboração do projeto, depois a organização da licitação e, por fim, o início da construção.

O investimento de R$ 20 milhões será dividido entre o governo do estado e as prefeituras de Brusque e Guabiruba. O estado aplicará R$ 14 milhões, enquanto R$ 6 milhões ficarão a cargo das cidades.

“É um presente do governo do estado para a cidade que completa 63 anos. Na semana passada, perdi o horário de uma entrevista na rádio, pois levei 45 minutos até Brusque. Há uma dificuldade muito grande para circular na região do bairro Guarani”, comenta Zirke.

Anel viário do Limeira

O prefeito André Vechi anunciou também a previsão de início da obra do anel viário do bairro Limeira. Serão 8,2 quilômetros de extensão. O acesso será pela rua Alberto Muller, com saída na rua Abraão de Souza e Silva, popular Estrada da Fazenda.

“O Limeira foi o bairro que mais cresceu e há apenas três acessos por Brusque. Temos um crescimento muito grande de empresas no bairro e existe a demanda por um novo acesso”, comenta Vechi.

A obra custará R$ 46 milhões. O governo do estado vai repassar R$ 22 milhões, e os outros R$ 24 milhões serão via financiamento da Prefeitura de Brusque com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

