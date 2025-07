Consultas on-line: saiba quantos atendimentos via telemedicina foram realizados em Brusque

O serviço de telemedicina em Brusque, desde a implantação, já atendeu 1.095 pacientes. Os dados foram divulgados pela prefeitura, em resposta a um pedido de informação do vereador Felipe Hort (Novo).

O documento é assinado pelo secretário de Saúde, Ricardo Freitas, e encaminhado para o chefe de gabinete Aurinho Silveira de Souza. Posteriormente, o Executivo repassou as informações à Câmara.

A especialidade de psiquiatria lidera a lista de atendimentos. Foram realizadas 958 consultas desde a implantação. As especialidades de dermatologia, com 39 atendimentos, e endocrinologia, com 38, vêm na sequência.

Atendimentos via telemedicina em Brusque:

Psiquiatria: 958 atendimentos

Dermatologia: 39 atendimentos

Endocrinologia: 38 atendimentos

Neurologia: 30 atendimentos

Otorrinolaringologia: 30 atendimentos

Total: 1.095 atendimentos

Somente em agosto de 2024 foram realizados 99 atendimentos especificamente em psiquiatria. Trata-se do mês com recorde de serviços, entre todos prestados desde o início dos atendimentos médicos remotos.

A telemedicina foi implantada em Brusque em 17 de novembro de 2023, por meio de edital da Agência Pública Intermunicipal de Serviços do Vale Europeu (Apis). A TopMed é a empresa responsável pelo serviço.

Os profissionais responsáveis pelas consultas são vinculados à prestadora de serviço, e não integram o quadro de servidores municipais. As agendas são organizadas mensalmente, sob consenso do setor de regulação da Secretaria de Saúde.

Em maio, conforme a secretaria, não houve agendamentos, pois o contrato vigente à época chegou ao fim. As agendas foram reativadas em junho.

Como funciona a telemedicina

A telemedicina vem sendo implementada em diversos municípios nos últimos anos. Trata-se de um serviço que possibilita uma consulta médica por meio de videochamada. Ou seja, evita com que a pessoa necessite sair de casa para buscar um posto de saúde.

Sendo assim, mesmo distantes, médico e paciente podem interagir. A pessoa que é atendida pode relatar os sintomas ao profissional, que passa as orientações necessárias para tratamento da enfermidade.

Em Brusque, a telemedicina foi implementada em 2023, no início do governo do prefeito André Vechi (PL). A prefeitura argumentou, na época, que o serviço tinha objetivo de reduzir a fila de procedimentos em espera no sistema de saúde.

“Temos em torno de 44 mil pessoas em filas de exames e consultas. Dependendo do procedimento, há pessoas esperando desde 2021. É uma angústia ver as pessoas sofrendo por uma resposta, e é para isso que a telemedicina funciona. Ela amplia o cenário de profissionais”, disse a secretária de Saúde da época, Thayse Rosa.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: