Consumidores aproveitam descontos no Dia da Liberdade de Impostos

O metalúrgico Pedro Alves Rodrigues saiu cedo de casa na quinta-feira, 1° de junho, para abastecer o carro com isenção de impostos. “No ano passado eu perdi a viagem. Quando cheguei no posto já havia acabado as senhas. Por isso, dessa vez, vim mais cedo para garantir”, declara o consumidor que participou da ação alusiva ao Dia da Liberdade de Impostos.

O aposentado Luis Carlos Camargo também não perdeu o preço promocional da gasolina comum e foi o primeiro cliente da fila a abastecer. “Cheguei um pouco antes das 7h. É a primeira vez que participo e considero muito válida a iniciativa. Além de chamar atenção para a grande quantidade de impostos que pagamos diariamente, é um benefício para o consumidor pagar R$ 2,19 pelo litro da gasolina”, observa.

A estudante Poliana Kauanni Franco de Souza aproveitou a iniciativa para se embelezar. “Minha mãe sempre fala sobre a alta carga de impostos que pagamos, mas só nos damos conta mesmo quando temos a oportunidade de pagar por um serviço com a isenção do tributo. Realmente faz bastante diferença”, diz a jovem que tratou os cabelos e fez as unhas com preço promocional.

Maria Clara Wippel é outra cliente que se beneficiou com a ação do Dia da Liberdade de Impostos. “Percebemos diariamente que o preço de produtos e serviços vem aumentando e é raro termos descontos. Avalio essa ação como positiva e estou aproveitando para hidratar o cabelo e comprar alguns produtos de tratamento num valor mais acessível”, comenta a cliente.

Isenção de Impostos

O Dia da Liberdade de Impostos – DLI em Brusque, foi coordenado pela CDL Jovem, vinculado à Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque – CDL Brusque, e realizado em parceria com o Posto Havan e Lótus Beleza.

“Primeiro de junho é uma data simbólica, pois representa o dia em que paramos de trabalhar para pagar os impostos para o Governo e começamos a trabalhar para nós. A ideia principal é que a população reconheça a quantidade de impostos que paga e comece a cobrar dos entes públicos o melhor uso do dinheiro arrecadado por meio do pagamento dos tributos”, salienta o coordenador da CDL Jovem, André Kohler.

O gerente do Posto Havan, Carlos Alberto Pruner, descreve que o movimento foi intenso durante todo o dia, mas que as senhas terminaram em poucas horas. “Foram comercializados cinco mil litros de gasolina comum de forma promocional e 333 veículos puderam abastecer 15 litros cada. Vemos que a cada ano, a campanha desperta maior interesse dos clientes, que não se incomodam de chegar cedo e aguardar horas na fila para abastecer com desconto”, relata.

A gerente de marketing da Lótus Beleza, Ana Letícia Libardo, reconhece que apesar de seu público ser bem específico, a participação no projeto foi bastante positiva. “Muitas clientes elogiaram a iniciativa e fizeram contato para garantir a compra de produtos da linha Deva Curls com 20% de desconto e também realizar serviços com preços reduzidos. Com certeza, vamos participar outras vezes dessa ação de conscientização”, destaca.

Estimativa

No Brasil são necessários 153 dias de trabalho apenas para compensar o pagamento de tributos. No ranking mundial, o país aparece entre os campeões de impostos, ao lado da Dinamarca, França, Suécia, Itália, Finlândia e Noruega.

De acordo com André Kohler, o ideal seria o Governo propor uma redução de tributos. “Não acreditamos nesta possibilidade, mas independente disso, a CDL Jovem está fazendo sua parte, realizando projetos como o Dia da Liberdade de Impostos, a fim de disseminar o conhecimento e apostar na educação como ferramenta de transformação social”, completa.