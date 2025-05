Consumidores reclamam da falta de reembolso após cancelamento de show do Ferrugem em Brusque

O show do cantor Ferrugem, que estava previsto para acontecer em Brusque no dia 19 de abril, foi cancelado no dia 2 do mesmo mês. Desde então, diversos consumidores relatam dificuldades para obter o reembolso dos valores investidos e também de respostas por parte da Backstage Entretenimento, produtora responsável pelo evento.

O morador Arthur Vieira Clasen foi um dos prejudicados. Ele adquiriu um ingresso na categoria VIP por R$ 80, mas até o momento não recebeu qualquer valor de volta.

“Comprei meu ingresso no dia 10 de janeiro. Quando soube do cancelamento, enviei uma mensagem para o número de WhatsApp divulgado no feed do Instagram, mas nunca obtive resposta. Também mandei e-mails, sem retorno. Comecei a enviar e-mails em março e as mensagens no WhatsApp em abril”, relatou.

A foto no feed mencionada por Arthur é, inclusive, a última postada pela produtora. O show deveria acontecer no estádio Augusto Bauer.

Dalila Oliveira, outra cliente afetada, afirma ter desembolsado mais de R$ 450 em ingressos no final de janeiro, mas também não recebeu o reembolso.

“No dia do cancelamento entrei em contato por e-mail e pelo WhatsApp, mas nunca obtive resposta. A situação é desesperadora”, desabafou.

A equipe de reportagem do jornal O Município recebeu inúmeros relatos semelhantes e tentou contato com a produtora responsável pelo evento. Até o momento da publicação desta matéria, porém, não obteve retorno.

Na nota divulgada no dia 2 de abril, a empresa afirmou que o reembolso das novas solicitações poderia levar até 45 dias. No entanto, o prazo já foi ultrapassado e a promessa não foi cumprida.

