Consumo elevado de água pode causar desabastecimentos em regiões de Brusque, alerta Samae

Na manhã deste sábado, 4, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque divulgou comunicado para que todos os seus consumidores façam o uso racional da água. A autarquia explica que, devido ao consumo elevado, poderá faltar água em algumas regiões.

“Tivemos muitos dias com chuva, turbidez elevada, portanto, pedimos à população que evite lavar calçadas, carros, para que não falte água no município”, reforça o diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira.

Veja agora mesmo!

Campeã sete vezes no chope em metro: a paixão de Tatiane Choinacki pela Oktoberfest Blumenau: