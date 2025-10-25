Conta de água em Botuverá terá reajuste a partir de novembro; confira as mudanças

A Prefeitura de Botuverá publicou o decreto que oficializa o reajuste tarifário de 5,054% nas contas de água administradas pelo município. O novo valor passa a vigorar a partir do vencimento de novembro de 2025, conforme parecer da Agência Intermunicipal de Regulação (Agir), responsável pela fiscalização e análise técnica do sistema.

O aumento tem como objetivo garantir a manutenção da qualidade e a continuidade dos serviços essenciais de abastecimento, considerando os custos operacionais e a atualização dos índices regulatórios.

Com a nova tabela, a tarifa de disponibilidade residencial passa de R$ 18,61 para R$ 19,55, enquanto a tarifa comercial sobe de R$ 37,22 para R$ 39,10.

Além disso, a estrutura tarifária foi atualizada, com faixas de consumo diferenciadas para as categorias residencial, comercial, industrial e pública, variando conforme o volume mensal em metros cúbicos (m³).

Confira exemplos de tarifas por faixa de consumo: