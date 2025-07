Contagem regressiva para a 38ª Fenarreco começa com festa na praça Barão de Schneeburg

A contagem regressiva para a 38ª Fenarreco começou oficialmente na terça-feira, 1º, com uma animada programação na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque.

Segundo a prefeitura, mesmo com o frio, o público compareceu, “se divertiu ao som da música germânica e participou das brincadeiras tradicionais, matando a saudade da festa mais gostosa do Brasil”.

Durante o evento, que marcou os 100 dias para o início da Fenarreco, os fenafesteiros se divertiram com atividades como o serra-serrador, corrida do saco, corrida do tamanco, disputa de comedores de rollmops, chopp em metro e a novidade deste ano: o revezamento de chopp.

Para a diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva, este foi o momento de sentir o gostinho da Fenarreco. “Queremos engajar nossos moradores ao longo do ano, afinal a Fenarreco é de todos que vivem aqui. É a festa que expressa nossa cultura, nossa tradição”.

A programação também contou com a presença da realeza da Fenarreco e dos mascotes oficiais, além do chopp da Associação Cervejeira Vale dos Teares.

A ação foi promovida pela Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Municipal de Turismo, Fundação Cultural e Secretaria de Relações Institucionais, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Para o prefeito André Vechi, o evento antecipa o clima da festa e reforça o engajamento do público. “Apesar do frio, o calor humano mostra que estamos no caminho certo. A organização está bonita, com planejamento e dedicação para oferecer uma festa segura, com boa comida, bebida de qualidade e atrações que valorizam nossa cultura”, afirmou.

Vechi também destacou que a Fenarreco deste ano trará inovações importantes para a cidade. “Além da entrada gratuita, que foi um sucesso no ano passado, toda a praça de alimentação e o chopp da festa serão fornecidos por empresas locais. É uma forma de valorizar o comércio da nossa cidade e o trabalho do empreendedor brusquense. A Fenarreco é uma festa da cidade, feita por quem é daqui”, completou.

A 38ª Fenarreco será realizada de 9 a 19 de outubro, com 11 dias de programação cultural, gastronômica e musical. A entrada seguirá gratuita, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

